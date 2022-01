Rootsis nakatub koroonaga 150 000 inimest päevas

Rootsi rahvustelevisioonile SVT intervjuu andnud ekspertide sõnul võib suur nakatumine aga tähendada positiivset pööret kogu epideemia käigus. Ekspertide hinnangul saavutatakse omikroni variandi laine tipp juba järgmisel nädalal.

Karolinska Instituudi nakkusepidemioloogia professori Joakim Dillneri hinnangul lähevad nakatumisnäitajad alla sama kiiresti, kui need praegu tõusnud on. Dillner peab tõenäoliseks, et omikroni laine lõpp ei tähenda ainult epideemia lõppu Rootsis, vaid pandeemia lõppu kogu maailmas.

Dillneri sõnu kinnitab Stockholmi Ülikooli matemaatikaprofessor Tom Britton. Professor ennustab, et enamik maailma riike tühistab kõik koroonapiirangud paari nädala jooksul. Põhjuseks on koroona omikroni tüve erakordselt kiire levik, mis toob massilise läbipõdemise kaudu kaasa globaalse immuunsuse. Dillneri sõnul tähendab see vähemalt praeguse koroonapandeemia lõppu. Võimalik aga on, et koroonapandeemiaid praegusel kujul enam ei tulegi.