Gripp levib laialdaselt

Möödunud nädalal kinnitati Eestis 1328 A-gripiviirust (kasv nädal varasemaga viieteistkordne), mis kinnitab, et gripiviiruse levik on laialdane, teatas terviseamet. Enim haigestuvad koolilapsed.

Selle aasta kolmandal nädalal ehk ajavahemikus 17.-23. jaanuar pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 6383 inimest, neist 27 protsenti olid lapsed. Võrreldes nädal varasemaga kasvas arstide poole pöördunute üldarv 46 protsendi võrra. Kõige enam pöördumisi oli Raplamaal, Tartumaal, Narvas, Ida-Virumaal ja Tallinnas.

Praegu haigestuvad grippi kõige rohkem koolilapsed vanuses 10–19 aastat, moodustades 50 protsenti kõikidest haigestunutest, 34 protsenti haigestunutest moodustavad tööealised inimesed vanuses 20–64 aastat. Väikelapsed (0–4-aastat) ja vanemaealised patsiendid moodustavad 7,5 protsenti haigestunutest.

Hooaja algusest on vajanud gripiviiruse tõttu haiglaravi kokku 71 inimest, neist eelmisel nädalal 21 patsienti. Peamiselt on patsiendid vanuses 65+, seejärel lapsed vanuses 0-4 ja inimesed vanuses 15-64.

Kokku on hooaja algusest laboratoorselt kinnitatud 1768 gripijuhtumit, mis kõik on A-gripiviirused alatüübiga A(H3). Terviseameti andmetel ringleb Eestis A-gripiviiruse alatüüp (H3). Selle viiruse alatüübiga seotud grippi haigestumise kulgu loetakse raskemaks ja seda just kõrgenenud tüsistuste ning suremuse ohu tõttu eriti vanemealiste inimeste seas.

Praeguse hooaja jooksul on gripist tingitud tüsistuste tõttu surnud kolm inimest vanuses üle 70-aasta ning tõsiste kaasuvate haigustega. Keegi ei olnud gripi vastu vaktsineeritud.