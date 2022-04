Grippi haigestumine on kevadel kiiresti kasvanud

Terviseameti andmetel oli eelmisel aastal kinnitatud gripijuhtumeid alla kümne. Käesoleval hooajal on juhtumeid aga praeguseks ligi 10 000 ja kuigi tavaliselt jääb haigestumise kõrghetk talve lõppu, siis sel aastal on see kätte jõudnud alles aprillis.

"Hetkel grippi haigestumine on päris jõudsalt kasvanud, seda umbes viimase nelja nädala jooksul. Aga nüüd me näeme, et nii möödunud nädalal kui ka sellest eelneval nädalal on kasv olnud päris mitmekordne. /.../ Eelmisel nädalal kinnitati üle 1500 gripijuhu, enne kõrghetke jäi see ikkagi 200 juurde," selgitas terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Eliisa Metsoja.

Kõige enam haigestuvad praegu lapsed, kes jõuavad aina sagedamini ka perearsti vastuvõtule.

"Lapsi on hästi palju ja neid, kes vastuvõtule jõuavad. Võib-olla see, et tõuseb äge palavik ja vanemad on rohkem ärevil, siis jõuavadki siia kohale. /.../ Iga päev mõni patsient kindlasti on, kes isegi õe vastuvõtule jõuab," rääkis perearst Alina Terep.

Haigestumise kasvu põhjustab Metsoja sõnul piirangute vähenemine ja sellest tingitud kontaktide rohkus, samuti vähene huvi vaktsineerimise vastu. Nii on praegu kasvanud ka haiglaravi vajajate arv. Eelmisel nädalal hospitaliseeriti 22 grippi haigestunut.

"Laste seas on ka vaktsineerimise hõlmatus väga madal sel hooajal. See tegelikult on veidikene alla nelja protsendi. /.../ Eakate puhul vaktsineerimise hõlmatus jääb 30 protsendi juurde, aga nende puhul on see, et kui nad grippi haigestuvad, siis üsna kiiresti võib tervis halveneda ja nad vajavad haiglaravi," rääkis Metsoja.

"Lapsed hospitaliseeritakse üsna suuresti just ennetamise põhimõttel, kui haigestuvad grippi. Just seetõttu, et ära hoida raskemad tüsistused, mis on nende tervisele väga ohtlikud," lisas ta.

Grippi haigestumine peaks vähenema lähinädalatel.