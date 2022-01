Amet: üle Eesti tuleb teateid kinni jäänud autodest

Transpordiameti liiklusjuhtimisüksuse juhataja Siim Vaikmaa ütles, et lumetorm on teeolud kõikjal Eestis väga raskeks muutnud.

"Olukord on väga raskeks läinud. Üle Eesti on tihe lumesadu, tugev tuul ja tuisk. See on tekitanud olukorra, kus isegi põhimaanteedel sõitmine on väga keeruline ja on lõike, kus ka põhimaanteed muutunud läbitatuks," ütles Vaikmaa ERR-ile.

Vaikmaa rääkis, et kõige keerulisem on olukord Tallinna-Narva maanteel. Hiljuti tuli teade, et Haljala piirkonnas on mõlemas suunas sõidukeid kinni jäänud," ütles Vaikmaa.

Ta lisas, et sarnaseid teateid on tulnud ka Tartu ümbrusest ja Harjumaalt.

"Hooldajad on küll väljas ja annavad oma parima. Põhifookus läheb loomulikult põhimaanteedele, et tagada läbitavus. See tähendab, et kõrvalmaanteedele nii kiiresti ei jõuta, seal on olukord veel keerulisem," sõnas ta.

Vaikmaa ütles, et hommikuks on kõrvalmaanteed muutunud tõenäoliselt täiesti läbimatuks.

Elroni andmetel hilinevad ka mitmed rongid.

Tuleks vältida autoga sõitmist

Transpordiamet edastas juba laupäeva hommikul soovituse järsult halvenevate ilmaolude tõttu laupäeva õhtul ja ööl vastu pühapäeva võimalusel autoga mitte sõita. Samuti võib tormi tõttu olla häiritud praamiliiklus.

Pühapäeva öösel püsivad rasked ilma- ja sõiduolud. Võimalusel tuleks vältida täna õhtul ja öösel liiklusesse minemist. Kuna pühapäeva hommikuks võib maha sadada kohati kuni 25 cm lund, võivad väiksemad teed olla hommikul sõiduautodele läbimatud, teatas transpordiameti pressiesindaja.

Esindaja viitas ilmateenistuse prognoosile, mille kohaselt jõuab laupäeva keskpäeva paiku saartele lume- ja lörtsisadu ning tuisk, mis levib edasi mandrile ja tugevneb, teed muutuvad libedaks ja liiklusolud keerulisteks. Laupäeva õhtuks tugevneb edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis ka kagutuul puhanguti kuni 20, saartel ja läänerannikul 25 m/s. Lume-, lörtsisadu ja tuisk muutuvad tugevaks, lääne poole lisandub vihm.

Tiheda saju, tuisu ja tugeva külgtuule tõttu on liiklustingimused erakordselt halvad. Lääne-Eestis ladestub märg lumi traatidele ja on jäiteoht. Tormituul võib murda puid, põhjustada elektrikatkestusi ja häireid praamiliikluses.

Talvistel teedel on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite, meenutab transpordiamet.