Lumetorm muutis üle Eesti liiklusolud raskeks, kõikjal jäi autosid kinni

Lumetorm muutis teeolud kõikjal Eestis laupäeva õhtul ja ööl vastu pühapäeva väga raskeks, üle Eesti oli kinni jäänud kümneid sõidukeid. Hommikuks on torm vaibunud, kuid liiklemine on jätkuvalt paksu lume tõttu keeruline.

"Olukord on väga raskeks läinud. Üle Eesti on tihe lumesadu, tugev tuul ja tuisk. See on tekitanud olukorra, kus isegi põhimaanteedel sõitmine on väga keeruline ja on lõike, kus ka põhimaanteed muutunud läbimatuks," ütles transpordiameti liiklusjuhtimisüksuse juhataja Siim Vaikmaa laupäeva hilisõhtul ERR-ile.

Vaikmaa rääkis, et kõige keerulisem oli olukord Tallinna-Narva maanteel. Hiljuti tuli teade, et Haljala piirkonnas on mõlemas suunas sõidukeid kinni jäänud," ütles Vaikmaa. Ta lisas, et sarnaseid teateid on tulnud ka Tartu ümbrusest ja Harjumaalt.

"Hooldajad on küll väljas ja annavad oma parima. Põhifookus läheb loomulikult põhimaanteedele, et tagada läbitavus. See tähendab, et kõrvalmaanteedele nii kiiresti ei jõuta, seal on olukord veel keerulisem," sõnas ta.

Vaikmaa ütles, et hommikuks on kõrvalteed muutunud tõenäoliselt täiesti läbimatuks.

Transpordiamet kehtestas laupäeval alates kell 22 kogu Eestis riigimaanteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi ning kutsus liiklejaid üles äärmisele ettevaatusele. Eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

Rasketest ilmaoludest tingitud olukorra lõppu prognoosib amet pühapäeval kell 12.00.

Tapa vallas oli kinni 60 sõidukit

Teateid kinni jäänud sõidukitest sai ka politsei ja päästeamet.

PPA Ida prefektuuri operatiivjuht Eerik Purgel ütles ERR-ile, et laupäeva õhtul on mõne tunni jooksul häirekeskusele tulnud üle Eesti mitmeid teateid lumme kinni jäänud sõidukitest.

"Kella 21.20 ajal sai häirekeskus teate, et Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel Tapa vallas on teel lumme kinni jäänud esialgsetel andmetel seitse kuni kaheksa sõidukit," ütles Purgel. Viimase info järgi oli kinni aga hoopis 60 sõidukit, kes nüüd on saanud liikuma. Kohale oli valmis minema rasketehnika Tapa sõjaväelinnakust.

Teeolud Rakvere lähedal Sõmerus Tallinna-Narva maanteel kell 23.40. Autor/allikas: Transpordiamet

"Veidi peale kella 20 teatati häirekeskusele, et Tallinna-Narva maantee 133. kilomeetril Viru-Nigula vallas jäid teel lumme kinni kaks kuni kolm autot, politseipatrull reageeris sinna appi, kuid inimesed said sõidukid enne patrulli kohale jõudmist kõrvalise abiga välja," sõnas Purgel.

"Harjumaalt Sausti vallast tuli teade, et lumes on kinni 11 autot. Kell 22.30 teatati, et Raplamaal Kernu-Kohila teel on teel lumes kinni 10 sõidukit. Sarnaseid teateid on tulnud üle Eesti," lisas Purgel veel.

Lisaks on PPA andmetel teateid teelt välja sõitnud autodest, kuid õnneks inimesed viga ei ole saanud. Näiteks Kose vallast tuli kella 21.50 ajal teade, et auto sõitis teelt välja ja sõidukiga inimesed enam lumest välja ei saa, kuid auto kütus on lõppemas.

Elektrilevi andmetel oli kell 22.53 seisuga üle Eesti elektrita 13 041 klienti.

Ka rongid hilinevad

Elroni andmetel hilinesid ka mitmed rongid. Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütles ERR-ile, et Tallinn-Valingu reisil pidi rong tormi tekitatud rikete tõttu seisma 34 minutit. Teised reisid hilinesid tema sõnul keskmiselt kaheksa minutit.

Lilles lisas veel, et lääne pool oli rikked ka ülesõitude turvasüsteemidel. "Kui taristus tekib rike, siis foor näitab punast tuld ja tõke on all. Oleme nendesse kohtadesse saatnud liiklusreguleerijad," ütles Lilles.

Tuleks vältida autoga sõitmist

Transpordiamet edastas juba laupäeva hommikul soovituse järsult halvenevate ilmaolude tõttu laupäeva õhtul ja ööl vastu pühapäeva võimalusel autoga mitte sõita. Samuti võib tormi tõttu olla häiritud praamiliiklus.

Pühapäeva öösel püsivad rasked ilma- ja sõiduolud. Võimalusel tuleks vältida täna õhtul ja öösel liiklusesse minemist. Kuna pühapäeva hommikuks võib maha sadada kohati kuni 25 cm lund, võivad väiksemad teed olla hommikul sõiduautodele läbimatud, teatas transpordiameti pressiesindaja.

Esindaja viitas ilmateenistuse prognoosile, mille kohaselt jõuab laupäeva keskpäeva paiku saartele lume- ja lörtsisadu ning tuisk, mis levib edasi mandrile ja tugevneb, teed muutuvad libedaks ja liiklusolud keerulisteks. Laupäeva õhtuks tugevneb edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis ka kagutuul puhanguti kuni 20, saartel ja läänerannikul 25 m/s. Lume-, lörtsisadu ja tuisk muutuvad tugevaks, lääne poole lisandub vihm.

Tiheda saju, tuisu ja tugeva külgtuule tõttu on liiklustingimused erakordselt halvad. Lääne-Eestis ladestub märg lumi traatidele ja on jäiteoht. Tormituul võib murda puid, põhjustada elektrikatkestusi ja häireid praamiliikluses.

Talvistel teedel on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite, meenutab transpordiamet.