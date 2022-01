Ida-Ukraina rindejoonel on sõdurid snaiprituleks alati valmis

Väike silt, millel kirjas "Ettevaatlus, snaiper!" ei seisa põhjuseta Ukraina sõdurite positsioonidel.

"Nad tulistavad üsna täpselt. Me katsime oma positsioonid okstega, see aitab natuke varjata. Kuulid ei taba meid, vaid lendavad natuke üle pea. Samas tuli on üsna täpne," kirjeldab Ukraina sõjaväelane, kes end "Vanaisaks" nimetab.

"Päevad pole vennad. Üks päev jääme tule alla, teine päev on vaikne ja siis öösel hakkab pihta," lisab teine Ukraina sõjaväelane "Karaat", kes ütleb, et automaati kasutas ta viimati neli-viis nädalat tagasi.

Ka siis, kui kõik tundub, rahulik, on sõdurid alati valvel. Näiteks laupäeval oli kuulda rasketehnika saabumist. Kas tegemist oli tankide, soomukite või veokitega, ei ole teada.

Ukraina lapsed saadavad sõduritele oma joonistusi. Staabipunkris on neist juba saanud terve galerii. Samal ajal on rindeäärse küla Travneve elanike seas palju neid, kes tunnevad kaasa mitte Ukrainale, vaid hoopis Venemaale.

"Madala intelligentsiga inimesed on pigem venemeelsed. Ma ju näen, ma suhtlen inimestega. Need, kellel on vähegi aru peas, on Ukraina poolt ning toetavad meid," ütleb vanemleitnant, kompanii ülem, kes end "Druiidiks" nimetab.

Venemeelsed külaelanikud ei taha ajakirjanikega suhelda. Rääkima oli nõus ainult Natalia, kelle maja on viimasel ajal mitmeid kordi tule alla jäänud. Ta ei oska vastata, kas uus suur sõda on tulemas.

"Ma ei tea, see sõltub teest, mille Ukraina valib. Ukraina peab tagasi võtma

Krimmi ja Donbassi," ütleb Natalia.

Ukraina sõjaväelased said samal ajal aga teada, et vastase positsioonidele toodi jurde palju uusi mürske.