Ida-Ukrainas käinud ajakirjanikud: praegu pole tunnet, et sõda ägeneks

"Praegu kindlasti sellist tunnet seal ei ole. Aga see võib olla ka alati vaikus enne tormi," vastas Svirgsden küsimusele sõja ägenemise kohta.

Paris rääkis, et praegu on nii Venemaa kui ka Ukraina esindajad öelnud, et rünnakut ilmselt ei toimu, sama räägivad Ida-Ukraina kohalikud elanikud. "Ehk kui tuleb torm, siis tuleb torm, aga praegusel hetkel sellist tunnetust, et just nüüd praegu tuleb, pigem ei ole," lisas ta. Svirgsdeni sõnul oli ajal, mil tema koos ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejeviga Ida-Ukrainas oli, seal väga rahulik.

Parise sõnul võib olla lääneriikide ning Ukraina sõnumite lahknevusel mitu põhjust.

"Üks Ukraina analüütik ütles mulle, et lääs avastas praegu, et Venemaa on ohtlik, aga nemad on elanud selle teadmisega kaheksa aastat," rääkis Paris. Lisaks võivad ukrainlased teadlikult näidata, et nad ei karda midagi. "Kui näitad välja, et kardad, siis sa annad teistele oma hirmu edasi ja nemad peavad sind toetama ja lõppkokkuvõttes muutuvad kõik nõrgemaks. Võib ka olla selline teadlik väljanäitamine, et me ei karda midagi."

Nii Svirgsden kui ka Paris märkisid, et Ukraina on muutunud pärast sõja puhkemist rahvuslikumaks.

"Mis mind kõige rohkem üllatab Ukrainas viimase seitsme aasta jooksul pärast Maidani, kui kiiresti on kasvanud Ukraina rahva ehitamine," rääkis Paris.

"See on tõesti nii. Kõige suurem teene Venemaalt ongi see, et Ukraina on muutunud väga rahvuslikuks. Nad on leidnud ennast uuesti üles. Need, kes olid ka ukrainlased, kuid ei rääkinud ukraina keelt, õpivad seda. Ukraina on väga ühtne nüüd," rääkis Svirgsden.