Töötajate ridu harvendav koroona sunnib tööandjaid leidlikkusele

Koroonaarvude kasvades on haigestunud töötajad pannud ettevõtted keerulisse olukorda ja allesjäänud, veel terved töötajad, on avastanud end ootamatutelt tööpositsioonidelt.

Omikron armu ei anna ja viroloogid näevad nakatumise suurt tõusu veel paar-kolm nädalat. Ettevõtetele tähendavad kõrged nakatumisnumbrid aga töötajate ridade järsku hõrenemist.

Kui haigestumisi on ettevõttes palju, tuleb personalil leida kiireid ja toimivaid lahendusi. Nii võibki juhtuda, et näiteks kaupluse juhatajast saab pagar ja lavastajast hoopiski näitleja.

Rimil on Eestis 84 kauplust ja nendes töötab ligi 3000 inimest. Haigused on seal hoogsalt võimu võtnud.

"Haiguslehtede osakaal on kaupluste lõikes ääretult erinev, aga on väga palju kaupluseid, kus see osakaal mingitel hetkedel kasvab 30-40 protsendi juurde," ütleb Rimi formaadijuht Evelyn Laul.

Olukorras, kus töökätest nii suur puudus, tuleb paratamatult leida nutikaid lahendusi.

"On tulnud ette olukordi, kus näiteks kaupluse juhataja on teenindanud kliente kassades, on pannud kaupu välja, on küpsetanud pagariosakonnas saiakesi," loetleb Laul

Omaette katsumus on siis, kui kaupluse juhatajale tuleb kõne töötaja haigestumisest veel sama tööpäeva hommikul.

"On olnud olukordi, kus selle tulemusena avame kauplusi hiljem, sulgeme varem," tõdeb Laul.

Enamus haigestunuid on just Tallinnas ja Harjumaal, kus on ka kõige rohkem kauplusi.

Samasugune seis on Grossi poodides, kus töö tavapärase jätkumise jaoks saadetakse Tallinnasse töötajaid Narvast. Graafik näeb ette nelja tööpäeva ja selle aja jooksul tagab ettevõte pealinnas elamise.

Ka lasteaedades on haigestumine kõrge.

Sauel Midrimaa lasteaias on oluline roll just asendusõpetajatel, kes olukorda halvimast ära hoiavad ja haigestunud töötajate asemel rühmades tegutsevad. Asendusõpetajaid on rakendatud juba aastaid, kuid iial varem pole neid vajatud nii nagu praegu. Lisaks Covidile on seal koha sisse võtnud rotaviirus, tuulerõuged ja tavapärased nn külmetushaigused.

"Praegu on lihtsalt kogu aeg selline ärev aeg, et kuidas me saame homme, kas meil on kõik töötajad rühmas olemas, kas me saame kõik rühmad tööle jätta," kirjeldab Midrimaa direktor Diana Kuntor.

Asendusõpetaja Kaie Tilk töötab suvisel ajal aednikuna. Tema sõnul nõuab asendusõpetaja amet kannatlikkust, lisaks tuleb meelde jätta mitmekümne lapse nimed.

"Loomulikult lapsed panevad kohe proovile, kui tuleb uus inimene. Nad hakkavad kohe katsetama, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. Aga samas on nad väga toredad," ütleb asendusõpetaja Tilk.

Midrimaa 70 töötajast võitleb koroonaga üheksa. Kokku on tõbisena kodus 12 õpetajat. Mudilastest käib iga päev kohal umbes kolmandik.

"Ma tegelikult olen isegi üllatunud, et me oleme jõudnud praegu sellisesse hetke, kus meil koroonat on majas rohkem kui kunagi varem. See neljas laine on puudutanud meid päris tugevalt. Aga inimesed on kuidagi valmis appi tulema, aitama, on rahulikud ja tulevad sellega toime," kiidab Kuntor.

Mis saab aga siis, kui koroonakolle lahvatab teatrimajas ja ohus on esietendus? Just nii juhtus Vanemuise teatris, kus "Naksitrallide" lavastajal ei jäänud muud üle, kui pidi ise näitleja rolli hüppama.

"Meil põhimõtteliselt pool balletitruppi jäi vist nädal enne Covidisse. Nagu pauhti," ütleb lavastaja-koreograaf Janek Savolainen.

Nende hulgas andis positiivse proovitulemuse ka Sammalhabe.

"Kõige hullem oli see, et kui Kingpool ära vajub. Sest tal naine oli kodus positiivne. Ja me mõtlesime, et lihtsalt hoiame hinge kinni, et mis hetk see nüüd on, kus ta ütleb hommikul, et "sorry, mehed, aga teate, nüüd on niimoodi."," kirjeldab Savolainen.

Must stsenaarium siiski teoks ei saanud ja esietendus toimus.

"Ja mitte, et sai tehtud, aga sai toredalt tehtud ja sai lõppeks hästi tehtud," lisab lavastaja-koreograaf.