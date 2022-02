Soome hakkab veebruari keskel leevendama koroonapiiranguid

Alates 14. veebruarist loobutakse restoranide jagamisest alkoholi- ja söögiasutuseks. Restoranid peavad siis uksed sulgema südaööl. Praegu peavad restoranid uksed sulgema kell 21.00.

Omavalitsused saavad alates 14. veebruarist loobuda kogunemispiirangutest, et inimesed saaksid korraldada üritusi.

Soome peaminister Sanna Marin ütles, et riik järgib Norra ja Taani eeskuju ja valitsus töötab ühiskonna taasavamise nimel.

"Põhisõnum on see, et inimesed laseksid end vaktsineerida. See on meie väljapääs pandeemiast," ütles Marin.