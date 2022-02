Keskerakond ootab koroonapasside kaotamiseks kindlat kuupäeva

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on erakond valmis kompromissiks Reformierakonnaga, kui viimane on valmis välja pakkuma konkreetse kuupäeva ja tingimused vaktsineerimispasside kaotamiseks.

Kolmapäeva õhtuks pole valitsuserakonnad omavahel lõplikku kokkulepet saavutanud. Ratase sõnul peab kokkuleppele jõudma neljapäevaseks valitsuse istungiks.

"Hetkeseisuga ei ole leppinud kokku midagi, arutelud jätkuvad täna veel. Keskerakond on tõesti selle sisu taga ja sisu on see, et Covid-passid Eestis siseriiklikult kaoksid ja loomulikult piirangute leevendamise juurde siit edasi," ütles Ratas.

"Me näeme seda, et sümptomaatiliste haigete jõudmine haiglasse on püsinud stabiilne. Isegi viimane päev me näeme, et intensiivravi on langenud ja selles olukorras pole mõtet siseriiklikult passe enam hoida töös," ütles Ratas.

Peaminister Kaja Kallase sõnul arutab valitsus homsel istungil kriteeriume, millest lähtuvalt on võimalik leevendusi teha.

"Üks selline põhiline kriteerium, millest me lähtume on ikkagi inimeste arv haiglas Covid-viirusega, kui palju neid haigeid päevas juurde tuleb ja neid kriteeriume, et me saaksime siis leppida kokku millal on õige aeg leevendusteks," ütles Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

Keskerakond on passide kaotamiseks pakkunud välja 7. veebruari kuupäeva, kuid Ratase sõnul on valmis ka kompromissiks mõne teise kuupäeva osas kokku leppimisel. "Kui rääkida kuupäevast, siis ma mõistan, et poliitikas on vaja kompromisse teha ja selleks me kindlasti valmis oleme," ütles ta.

Reformierakond on pakkunud piirangute leevendamise tingimuseks ka teatud haigestumiste lävendi. "Üldjoontes võiks olla see suund, et kui just need inimesed, kes satuvad Covidiga haiglasse, kui see tase on sarnane tänasele või on languses, siis on mõtet passid kaotada," ütles Ratas.

"Sisu on põhiline, aga kui see ei ole 7. veebruar, vaid veebruari jooksul, on see igal juhul mõistlik," ütles ta.

Ratase sõnul on vaja Covid-passide kasutamisest loobuda, kuna selle kasutamine ei aita enam viiruse leviku tõkestamisele kaasa.