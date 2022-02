Raport: Havanna sündroomi võib põhjustada elektromagnetiline kiirgus

Kolmapäeval avaldati Havanna sündroomi uurinud luurekomisjoni raport, millest selgus, et nii elektromagnetiline kiirgus kui piiratud juhtudel ka ultraheli võivad selgitada neid sümptomeid, mis haigestunutel tekkisid. Komisjon ei teinud aga lõpliku otsust, mis võiks olla salapärase haiguse taga, vahendab CNN.

"Oleme teada saanud palju uut infot," ütles üks anonüümseks jääda soovinud luureametnik ajakirjanikele. "Meil pole küll selged iga juhtumi üksikasjad, kuid teame, et kui sümptomitest kiiresti teada anda ja kohe ravi saada, siis enamik inimesi saab terveks."

Praegused leiud kinnitavad suuresti seda, mis tuli ilmsiks 2020. aasta lõpus avaldatud raportis, kus leiti, et kõige tõenäolisemalt saab Havanna sündroomi selgitada suunatud raadiosageduse energiaga. Kuid ka siis ei antud lõplikku hinnangut, mis haigust põhjustab.

Ametnikud rõhutasid, et seekordse komisjoni ülesanne oli leida, mis on see võimalik mehhanism niinimetatud anomaalsete terviserikete taga, mitte uurida, kes on nende eest vastutav.

Eelmisel kuul avaldas vaheraporti üks CIA töörühm, kes uuris, kes võib olla nende episoodide taga. Selgus, et on äärmisel ebatõenäoline, et Venemaa või mõni muu välisjõud korraldab ülemaailmselt kampaaniat USA ametnike kahjustamiseks. Kuid CIA samas ei välistanud, et nende seletamatute juhtumite eest vastutab mõni välisriik.

Havanna sündroomiks on hakatud nimetama USA diplomaatidel teadmata põhjustel tekkivaid füüsilisi kahjustusi, mille sümptomid on peavalu, peapööritus, kognitiivsed probleemid, tinnitus, ning nägemis-, kuulmis- ja tasakaaluhäired. Esimest korda teatasid sellistest probleemidest rohkem kui viis aastat tagasi USA saatkonnas Havannas töötanud diplomaadid.