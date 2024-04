Rahvusvaheline uuring seostab salapärast Havanna sündroomi Vene luurega

Rahvusvahelised väljaanded uurisid salapärast Havanna sündroomi, mis põhjustas USA ametnikel ja diplomaatidel ninaverejooksu, migreeni ja iiveldust. Uuring tuvastas, et selle sündroomiga on seotud Venemaa sõjaväeluure GRU üksus.

Niinimetatud Havanna sündroomist teatasid esimesena Kuuba pealinnas töötanud diplomaadid, kes hakkasid 2016. aastal kurtma ninaverejooksu, migreeni ja iivelduse üle pärast kõrge sagedusega helide kuulmist öösiti.

Viimastel aastatel on teatatud Havanna sündroomi juhtumitest nii USA saatkonna kui ka USA Luure Keskagentuur (CIA) töötajatel ja nende perekonnaliikmetel.

Vene opositsioonilise väljaande The Insider, Saksa väljaande Der Spiegel ja USA telekanali CBS saate "60 minutit" uuring tuvastas, et seda sündroomi võis põhjustada GRU üksus 29155. Väidetavalt kasutasid selle üksuse liikmed helirelvi. Uuringu raames vaadeldi läbi pealtkuulatud Venemaa luuredokumente, reisipäevikuid.

Uuringu kohaselt pärinevad esimesed juhtumid juba 2014. aastast, kui neli Frankfurdis viibivat ameeriklast teatasid sümptomitest. Samasugused kaebused esitasid hiljem samal aastal ka CIA luureohvitserid, kes tegutsesid Ukrainas.

Üks ohvritest, kes töötas Gruusia pealinnas Thbilisis, kirjeldas, et kuulis läbilõikavat heli. Juurdlusportaali Bellingcat asutaja Christo Grozev tuvastas, et väidetava rünnakuga on seotud Albert Averjanov. Grozev on nüüd The Insideri juurdluste juht.

Averjanov on üksuse 29155 asutaja poeg. Ohver, kellele näidati Averjanovi fotot, ütles, et see oli mees, keda ta nägi oma kodu ees olevas autos, vahendas The Telegraph.

Just üksus 29155 vastutas 2018. aastal Salisburys toimunud Sergei Skripali mõrvakatse eest.

Juba varem levisid meedias väited, et haigestumist põhjustab relv, mis kasutab suunatud mikrolaineid.

Veel üks ohver, kes töötas Hiinas asuvas Guangzhous, leiab samuti, et rünnaku viisid läbi venelased. Tema sõnul tunnistasid ka USA valitsuse töötajad talle suletud uste taga, et ajukahjustused on tingitud kokkupuutest mikrolainekiirgusega.

Eruohvitser Greg Edgreen, kes juhtis Pentagoni poolset uurimist, ei kahtle, et rünnakutes on süüdi Venemaa. Tema sõnul tabas rünnak just edukamaid ja nutikamaid töötajaid.

"Seda ei juhtunud meie halvimate ega keskpäraste ohvitseridega. Ja pidevalt oli olemas mingi Venemaa seos. Kord olid nad töötanud Venemaa vastu, keskendunud Venemaa uurimisele ja teinud seda siis ülihästi," ütles Edgreen.

USA riikliku luuredirektoraadi direktori büroo aga lükkas Edgreeni järeldused tagasi.

Havanna sündroom on aga aastaid tekitanud USA-s küsimusi. Ohvrid leiavad nüüd, et Ameerika luurekogukond varjas Venemaa osalust. Ohvreid esindav advokaat Mark Zaid süüdistab nüüd USA valitsust tõe varjamises.