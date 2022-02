Raskeloomulise Covidiga on haiglas 220 patsienti, suri kaheksa inimest

Neljapäevahommikuse seisuga on haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu 220 patsienti, kokku on haiglates 375 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest.

Raskekujulise Covidi-19-ga patsientidest on vaktsineerimata 163 ehk 74,1 protsenti ning 57 ehk 25,9 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäev varem oli haiglates raskekujulise Covid-19-ga 12 patsienti vähem.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 75 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 14 patsienti ja juhitaval hingamisel 11. Mõlemad arvud on kahe patsiendi võrra väiksemad kui ööpäev varem.

Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest: 58-aastane mees, 60-aastane mees, 67-aastane naine, 77-aastane mees, 80-aastane mees, 81-aastane mees, 83-aastane mees ja 84-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 2047 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 12 217 testitulemust, millest 6851 osutus positiivseks. Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 5989,3.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 379,8 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 597,1 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 2308 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 175.

Neljapäevahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 408 851 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,5 protsenti. Täisealistest on vaktsineeritud 73,2 protsenti.