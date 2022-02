Rootsi kaotab 9. veebruaril riigisisesed koroonapiirangud

Rootsi kaotab järgmisel nädalal riigisisesed koroonapiirangud, peaminister Magdalena Anderssoni sõnul on pandeemia jõudnud täiesti uude faasi.

"Käes on aeg Rootsi taas avada. Pandeemia pole läbi, kuid see on jõudmas täiesti uude faasi," ütles neljapäeval pressikonverentsil Andersson.

Rootsi valitsus soovitab inimestel edaspidigi sümptomite ilmnemisel jääda koju. Anderssoni sõnul on teadmised koroonaviiruse omikroni variandi suhtes tunduvalt paranenud.

"Nüüd on olemas mitu rahvusvahelist uuringut, mis näitab, et omikroni variant põhjustab viiruse kergemat läbipõdemist," ütles Andersson.

1. veebruaril kaotas kõik koroonapiirangud ka Taani. Soome alustab piirangute leevendamist veebruari keskel. Kõik piirangud kaovad 1. märtsil, siis avatakse Soomes ka ööklubid.