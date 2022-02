Taani terviseagentuuri juht ERR-ile: piirangud kaovad tänu vaktsineeritusele

Taanil on võimaldanud piirangutest loobuda omikroni tüve suhteline leebus ja inimeste kõrge vaktsineerituse määr, ütles ERR-ile Taani koroonavõitlust vedava terviseagentuuri Serum Institut juht Henrik Ullum. Epideemia lõppu ta veel ei kuuluta, küll aga usub Ullum, et hullem on seljataha jäänud.

Kopenhaageni tänavatel kohtab praegu eelkõige naerunägusid, sest inimesed rõõmustavad koroonapiirangute kaotamise üle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma tunnen end suurepäraselt," ütles Eva.

"Sa saad nagu oma elu tagasi, saad kohtuda sõpradega ja teha, mida iganes soovid," märkis Gini.

"Jah, on olnud toredam tööd teha, sest saab näha inimeste nägusid ja kuulda, mida nad ütlevad kui pagaritooteid tellivad. Ja äritegevust on rohkem, inimesed liiguvad rohkem ringi ja istuvad kohvikus ja joovad kohvi. Nii et jaa, väga tore on olnud," rääkis Lauritz.

"On tunda, et kõik on rõõmsamad. Me naeratame üksteisele kui tänaval kohtume. Rohkem elu on, mida me oleme igatsenud. Aga muret teeb ka. Taani teeb asju praegu teistmoodi kui ülejäänud maailm, sellepärast olete ju teie ka siin, nii et ma ei tea, kas see on ikka õige asi," rääkisid Christel ja Rune.

Kõige nähtavam osa koroonaelust on maskid ja valdavalt on need Kopenhaageni tänavapildist ja ühistranspordist kadunud.

Mõni inimene kaitseb end jätkuvalt siiski suurema ettevaatusega.

"Ma tulen just bussi pealt. Ma kannan seda endiselt bussis ja metroos. Ma tahan tööl käia ja ma ei soovi olla sunnitud paariks päevaks koju jääma," põhjendas Julia.

Põhjust ettevaatlikkuseks annab see, et iga päev annab Taanis positiivse koroonaproovi üle 40 000 inimese. Haiglates on samuti rekordiliselt palju koroonahaigeid, aga mitte kõik neist ei ole seal koroona pärast ja juhitavat hingamist vajas teisipäeval 15 koroonapatsienti.

"Delta viiruse perioodil oli meil Taanis liigsuremus, praegu midagi sellist ei ole. Nii et omikron on leebem viirus ja meil on Taanis väga kõrge vaktsineerituse määr, nii et meie tervishoiusüsteem peab sellele lainele vastu," ütles Taani Statens Serum Instituti juht Henrik Ullum.

Kogu rahvastikust on Taanis vaktsineeritud üle 80 protsendi, võrdluseks Eestis üle 60 protsendi.

Taani terviseametnikud leiavad, et koroonaviirus ei ole enam ühiskonnale nii ohtlik, et karmid piirangud õigustatud oleksid. Seda, et kõik läbi oleks, nad veel lubada ei julge, aga ettevaatliku optimismiga vaatavad tulevikku küll.

"See ei ole läbi, uued väljakutsed seisavad ees, aga ma ei usu, et see saab olema nii tõsine nagu me siiani kogenud oleme," ütles Ullum.