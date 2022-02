Eestis on korraga avatud üle 45 000 töövõimetuslehe

Koroonaviiruse tõusulaine kajastub ka töölt kõrvale jäävate inimeste erakordselt suures arvus. Veebruari esimestel päevadel on Eestis võetud 5711 haiguslehte, kokku on neljapäeva hommikuse seisuga avatud 45 109 töövõimetuslehte.

Neljapäevase seisuga oli Eestis koroonaviirusesse nakatunud 69 408 inimest, kellest suur osa kuulub tööealise elanikkonna hulka.

Tervisekassa teatel anti jaanuaris välja 54209 haiguslehte, 1. veebruari seisuga on haiguslehti välja antud 39 398. Veebruari haiguslehtede statistikas kajastuvad osaliselt ka need haiguslehed, mis avati juba jaanuaris. Ainuüksi veebruaris avatud haiguslehti on 5711.

Eelmise aasta detsembris maksis tervisekassa haigushüvitisi 10 838 142 euro ulatuses, tänavu jaanuaris maksti välja 13 074 763 eurot. Tervisekassa poolt täidetud hooldushüvitiste summad olid eelmise aasta viimasel kuul 3 643 454 ja tänavu jaanuaris 3 629 650 eurot.

Hoolduslehti on neljapäevase seisuga avatud staatuses 9292. Jaanuaris oli kokku avatud 15037 hoolduslehte. Detsembris oli see arv 16063.

Viimaste aastate lõikes on tegemist erakorraliselt suure avatud haiguslehtede arvuga. Võrdluseks: 2021. aasta jaanuaris võeti haiguslehti 39 534 ehk 13 947 võrra vähem. Koroonapandeemia eelsel 2018. aastal oli aasta esimesel kuul avatud 25 362 haiguslehte ehk enam kui poole vähem tänavusest.

Haigeid kõige enam tööstuses

Detsembris 2021 ja jaanuaris 2022 oli kõige enam haigestunuid töötlevas tööstuses - 16 950 inimest. Palju avati haiguslehti ka hulgi- ja jaekaubanduses - 12 727. Tervishoius ja sotsiaalhoolekandes oli haigestunuid 6044, töölt oli detsembris ja jaanuaris eemal 6 032 haridustöötajat. Kokku oli eelmise aasta lõpus ja käesoleva alguses haiguslehel 63 560 inimest.

Haiguslehti avati sel perioodil arvuliselt mõnevõrra rohkem, sest kahekuulise perioodi jooksul võis üks inimene vajada haiguslehte korduvalt. Kokku võeti 83 106 haiguslehte.