Siseminister laseb jõuametites koroonapassi nõude ümber vaadata

Pärast halduskohtu otsust politseinike teenistusest vabastamise kohta saatis siseminister Kristian Jaani kirja allasutuste juhtidele, et need uuendaks veebruaris töökeskkonna riskianalüüse. Minister laseb hinnata, kui asjakohane on kord, kus teatud teenistuskohtadel saab töötada vaid juhul, kui nad on nakkusohutust on tõendatud koroonapassiga.

Asutuste peadirektoritele ja sisekaitseakadeemia rektorile saadetud kirjas märgib Jaani, et 2021. aasta kevadel oli Covid-19 pandeemia olukord Eestis kriitiline, sest haiglaravi vajavate patsientide arv suurenes järsult. Asutuste toimepidevuse tagamiseks ning viiruse leviku takistamiseks tuli üle vaadata asutuste ennetusmeetmed.

"Sellest tingituna viisid asutused läbi bioloogilise ohuteguri töökeskkonna riskianalüüsid, mis võtsid arvesse iga ametikoha töö iseloomu ja näitasid, kas töötajate kaitseks on võimalik rakendada lisaks vaktsineerimisnõudele ka muid ennetusmeetmeid. Seal, kus see võimalik ei olnud, rakendus lausaline vaktsineerimise nõue," meenutas siseminister.

Jaani hinnangul oli antud meede Covid-19 delta tüve leviku tõkestamiseks asjakohane ja proportsionaalne, sest vaktsineerimise kohustuse panemine teenistujatele, oli vastutuse võtmine ühiskonna ees, et siseministeeriumi valitsemisala teenuste järjepidevus oleks tagatud.

"Tööandja kohustus on hoida ära töötajate nakatumine ning tagada teenuste toimepidevus. Tänasele infole tuginedes üksnes vaktsineerimine seda enam tagada ei suuda. Uus Covid-19 tüvi omikron on seniste tüvedega võrreldes äärmiselt kiiresti leviv ning haigestunute arv on kasvanud rekordiliseks. Kuigi vaktsineerimine vähendab kordades tõenäosust sattuda haiglasse või põdeda haigust raskelt, näitab epidemioloogiline olukord, et omikroni-tüvesse nakatuvad sarnaselt nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed," leidis Jaani ja soovitas siiski teha tõhustusdoose.

Edasi jõuab Jaani oma kirja põhisõnumini allasutuste juhtidele - hoidmaks ära töötajate nakatumine ja tagamaks teenuste toimepidevus, tuleb muutunud olukorras kõigil asutustel uuendada bioloogilise ohuteguri töökeskkonna riskianalüüse ning hinnata, kas kehtestatud nõuded on endiselt asjakohased ja eesmärgipärased ning milliseid meetmeid on mõistlik ja otstarbekas pidevalt muutuvas olukorras rakendada.

"Tööandjal on kohustus uuendada riskianalüüsi, kui on ilmnenud uued andmed ohuteguri mõju kohta inimese tervisele. Ka asutuste riskianalüüsid ütlevad, et ohutaseme muutuse korral on organisatsioonil õigus riskianalüüsis sätestatud meetmed ümber hinnata ning vastavalt olukorrale määrata uued meetmed. Nii nagu viiruse olukord on dünaamiline, tuleb ka meil haigestumise ennetamisele paindlikult läheneda," märkis siseminister.

Tänastes riskianalüüsides on sätestatud, et teatud teenistuskohtadel saavad töötada teenistujad vaid juhul, kui nad on oma nakkusohutust tõendanud, seda siis kas läbipõdemise tõendiga või vaktsineerimispassiga.

"Soovitame selle hinnangu asjakohasus tänases muutunud olukorras üle

vaadata, kuid rõhutan veelkord vaktsineerimise vajalikkust raske haigestumise vastu. Lähtudes eeltoodust, palun kõikidel siseministeeriumi valitsemisala asutustel töökeskkonna riskianalüüsid uuendada veebruarikuu jooksul," kirjutas Jaani.

ERR-i portaal kirjutas reedel, et Tallinna halduskohus rahuldas 31. jaanuaril kuue kaebaja esialgse õiguskaitse taotlused ning keelas politsei- ja piirivalveametil (PPA) nende teenistussuhete lõpetamise Covid-tõendi esitamata jätmise tõttu kuni põhiasjas on kohtulahend jõustunud. Reedel keelas halduskohus veel üle 20 PPA teenistuja vabastamise ja andis pooltele tähtaja kompromissi sõlmimiseks.