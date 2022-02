Pärnu Koidula gümnaasiumis hakati valikainena õpetama elektroonikat

Esimese tunni alguses oli pidulik hetk, kui tehnikaülikool autasustas füüsikavõistluse "Kajakas" esimese ja kolmanda koha saanud Koidula gümnaasiumi noori.

Traditsioonilist võistlust korraldab TTTÜ ministeeriumi toel, see on õpilaste hulgas väga populaarne. Viimatisel võistlusel oli üle 600 osaleja. Aga mis õpilasi selles paelub?

"See on ülesannete lahendamise adrenaliin, mis mind hoiab füüsika ja matemaatika juures. Kogu aeg tahaks mõelda, tahaks lahendada, aju peab kogu aeg tööd saama," ütles "Kajaka" võistluse võitja Kaspar Aus.

"Mind on nii palju, kui ma mäletan, kogu aeg teadus ja selline maailm paelunud. Ma arvan, et lihtsalt ühel hetkel hakkasid füüsika ja matemaatika rohkem meeldima," lausus kolmanda koha võitnud Martin Eier.

Elektroonika valikaine aga on värske täiendus TTÜ ja Koidula gümnaasiumi pikaajalisele koostööle.

"Me anname igale osalejale makettlaua ja komponendid, et nad saavad ise käed külge panna, elektroonikalülitusi katsetada. Aine lõppeb miniprojektiga, kus nad peavad ise oma teadmisi rakendades ehitama toimiva lahenduse, on see siis akupanga laadija päikesepaneeliga, termomeeter. Ja kindlasti soovime õpilased viia elektroonikaettevõtetesse. Siin on meil abiks elektroonikatööstuse liit," rääkis Tallinna Tehnikaülikooli koolikoostöö ja vastuvõtuturunduse peaspetsialist Helen Raja.

Niisiis külastatakse nendes samades elektroonika valikainetundides Pärnu ettevõtteid. Projekti mõte tuli Koidula koolil.

"Kuna meie kooli tulevad õppima noored, keda huvitavad reaalained, IT ja inseneeria, siis Tallinna Tehnikaülikool süstib neile lisamotivatsioonipisikuid juurde just sellessamas valdkonnas rohkem teada saada ja tulevikus edasi õppida," ütles Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo.