Tallinna abilinnapea ennustab uut lumerekordit

Lund on tänavu nii palju, et ei mahu enam maa peale ära. Tallinna abilinnapea Valdimir Sveti hinnangul püstitatakse tänavu pealinnas uus lumerekord.

Kui korrusmajade rahvas saab linnalt lumevedu nõuda, siis majaomanikud on sunnitud ise nuputama, kuidas lumeuputusega toime tulla.

Kui "Aktuaalne kaamera" laupäeva keskpäeval Nõmmele jõudis, oli väike hoov juba enam-vähem puhas. Aga lund hakati selleks renditud kopaga ära vedama juba kella üheksa hommikul.

"Kogu see ala, kus see kopp praegu seisab, oli nii kõrge, et kühvliga ei jaksanud sinna enam peale visata. Et enda elu kergemaks teha, siis sai kopa rentida ja ära viia," ütles Nõmme elanik Lauri Lerch.

Hinnanguliselt sai hoovist laupäeval välja viidud ligi 40 kantmeetrit lund. Lund hoovi jätta aga ei tundunud tark mõte, sest kevadel oleks sulavesi võinud tungida keldrisse.

Lumeuputusega toimetulemiseks on ka teist võimalusi. Nii vedas Sauel elav Cerly Aulik alates detsembri lõpust oma kodutänavalt lume ära, et laste rõõmuks draakon ehitada.

"Sel ajal, kui lumi kokku ei hakka, lükkad seda hunnikusse. Siis kui on õige päev käes, siis kiiresti mätsima ja nii kogu aeg , kasvatad, mätsid, kasvatad, mätsid," rääkis Saue linna elanik Cerly Aulik.

"Üks naaber ei ole väga rahul, sain riielda ka, aga õnneks teised on lahkelt nõus olnud," lisas Aulik.

Praegused tänavaäärsed hanged on pärit aga nädalatagusest tormist ja need enam tänaval kõrguvale draakonile ära ei mahu.

Et lund on tänavu tavatult palju, annavad tunnistust ka mitmel pool Tallinnas kõrguvad lumehunnikud, selliseid platse on pealinnas kaheksa ja pooled neist on juba täis.

"See on täiesti ebanormaalne olukord ja ma arvan, et me oleme lumerekordi sihil, viimati oli nii lumerohke talv aastal 2011. Toona veeti välja üle 600 000 kuupmeetri lund. Arvestades sellega, et meil on veel kuskil kuu-poolteist jäänud, ma arvan, me selle rekordi ka lööme," lausus Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Laupäevaks oli Tallinna tänavatelt ära veetud ligi 418 000 kuupmeetrit lund, seda on umbes 25 000 koormat.