Pallase üliõpilased vormisid Pirogovi parki lumest tiigri

"Hiina tiigriaasta oli lähtekoht. Aga tuleb välja, et meie endagi kunstis, Eesti kunstis on tiigrit kujutatud ja tudengid tulidki välja selle seosega, Wiiralti tiiger," rääkis Pallase skulptuuriosakonna juhataja Anne Rudanovski.

Viie meetri laiusest ja kahe ja poole meetri kõrgusest lumetoorikust tiigri loomine võttis tudengitel aega neli päeva. Rudanovski sõnul kasutati skulptuuri loomisel iidset modelleerimise võimalust, mille abil tuuaksegi mõne materjali, näiteks lume, seest välja saladus.

"Ma toon näite, kui me esimesel päeval siin seisime. Siin oli lumekuubik ja selle kõrval seistes oli mu kõrval üks poiss oma isaga. Isa ütles, et siia tuleb tiiger ja poiss vaatas pikka aega seda kuubikut ja siis ta ütles need kuldsed sõnad, et "tiiger on siis lume sees veel". Sul on lumekamakas ja selle seest millegi esile toomine – see on nagu saladuse välja toomine;" rääkis Rudanovski.

"Õnneks tuli selline lahe võimalus teha sellist asja ja saada EAP-sid (ainepunktid – toim.) selle käigus," ütles Pallase tudeng Tõru-Tõnn Parts, lisades, et kõige keerulisem oli teha nägu.

Praeguseks on tudengite töö tulemus linnarahvale vaatamiseks valmis ja nii pakub lumest tiiger linnaelanikele nii silmailu kui ka vahvat võimalust turnimiseks. Mõni saab kujust ka maitseelamuse.