Mulluse liigsuremuse taga on koroonaviirus ja kuumalaine

Kõige enam kasvas suremus 60-aastaste ja vanemate inimeste hulgas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

TAI avaldatud surmade arv on veidi väiksem mõne nädala eest avalikustatud statistikaameti omast, kuid instituudi vastavas registris kajastuvad vaid Eestis registreeritud surmad.

"Me näeme ka surmapõhjustest, et kõige suurem erinevus eelmistest aastatest on koroonasurmad, üle 1770 inimese suri esialgsetel andmetel koroona tõttu ja teine rühm, mis on tõusnud on südame-veresoonkonna haigustest tingitud surmad. Üle 650 rohkem kui eelnevatel aastatel," rääkis Tervise Arengu Instituudi registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp.

"Kui te vaatate rahvusvahelist veebilehte EuroMomo, kus Euroopa riigid jälgivad nädalast surmade arvu, siis meil on selgelt kolm lainet näha ja need ei ole kuidagi seotud vaktsineerimise tõusuga. Need olid ikkagi kevadine ja sügisene koroonalaine ja suvine kuumalaine, on need, mis on andnud liigsuremuse perioodid," ütles Viiklepp.