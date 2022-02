Järgmisel nädalal algab tulude deklareerimine

Maksu- ja tolliametile saab tänavu esitada tuludeklaratsioone 15. veebruarist kuni 2. maini. Ameti hinnangul on oluline tuletada inimestele meelde, et deklareerida tuleb nii välisriigist saadud tulu kui krüptovara tehingutest saadud kasu.

Taaskord on oodata järjekordi ja amet soovitab deklaratsiooni esitamisega mitte kiirustada ning võimalusel esitada deklaratsioon elektrooniliselt.

MTA füüsiliste isikute tulude maksustamise teenusejuht Annika Oja sõnul tuleb märkida, et käesolevast aastast ei saa ameti e-teenindusse siseneda pangalingi kaudu, selleks on tarvis ID-kaarti, Smart-ID-d või Mobiil-ID-d. Internetipanga kaudu tuludeklaratsiooni täitma minnes peab end uuesti autentima.

Elektrooniliste deklaratsioonide tagastused algavad 25. veebruarist ja paberkandjal esitajatele 18. märtsist. Oja sõnul on oluline rõhutada, et tagastamise kiirus ei sõltu esitamise ajast ja ühe menetluse jaoks kulub ligikaudu kaks nädalat.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal, mis tuleb üle kontrollida ja vajadusel parandada. Juba kolmandat aastat on võimalik tagastamisele kuuluv tulumaks ka heategevuseks annetada.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on maksustamises muutunud FIE omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulu.

Tulumaksu saab tagasi ka III pensionisamba sissemaksetelt, mille aktiivsus mullu suurenes. Tagasi saab seda siiski ainult enda kontole tehtud sissemaksetelt ehk kui näiteks lapsevanem on maksnud raha sisse lapsele tehtud III samba kontole, siis sellelt tulumaksu tagasi ei saa.

Investeerimiskonto kasutajatel tuleb deklareerida sinna tehtud sissemaksed ja kontolt tehtud väljamaksed. Liivamäe sõnul unustavad inimesed sageli deklareerida välisriigist saadud tulu, mis pole deklaratsioonis eeltäidetud ja mida tuleb deklareerida olenemata sellest, kas sellelt on välisriigis tulumaks kinni peetud või mitte.

Liivamägi märkis, et samuti on hoogustunud tehingud krüptovarast, mida tuleb tulude deklareerimisel meeles pidada.

Krüptovara puhul on oluline, et neid ei maksustata nagu väärtpabereid, vaid nagu vara. See tähendab, et inimene ei saa ühe tehingu kasumist maha arvata teiste tehingute kahjumit.

MTA tuletab meelde, et maksustamata tulu nagu üüritulu, müük internetis ja platvormidel nagu Airbnb ja Bolt teenitud tulu tuleb ise deklareerida.

Amet ootab tänavu ligikaudu 750 000 deklaratsiooni esitamist. Eelmisel aastal tagastas MTA enammakstud tulumaksu 196 miljonit eurot, inimestel tuli tulumaksu juurde tasuda kokku 75 miljonit eurot.