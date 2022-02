Terviseamet kaalub karantiiniaja lühendamist sümptomiteta nakatunutele

Selleks, et tagada haiglate toimetulek olukorras, kus aina enam töötajaid saab koroonapositiivse tulemuse, lubab terviseamet karantiinis viibivatel meditsiinitöötajatel tööle naasta enne karantiiniperioodi lõppu.

Tingimus on, et meedikul pole viimase 24 tunni jooksul esinenud palavikku, haiguse sümptomid on taandumas ning kuni täieliku tervenemiseni kantakse tööl respiraatorit. Indrek Kiisler küsis terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenkolt, kas seda reeglit ei võiks laiendada ka teistesse sektoritesse.