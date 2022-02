Koroonasse haigestumise tõestuseks piisab nüüd kiirtestist

Terviseamet ei soovita enam positiivsete kiirtestide kinnitamist PCR testiga, vaid jääda koju ja vajadusel pöörduda perearsti poole, kes teeb terviseinfosüsteemis ja digiloos vastava märkme, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Ta läheb kirja kinnitamata Covid-19 haigusena ja see sissekanne ei anna õigust sellise tõendi tegemiseks, mis on aktsepteeritav teistes Euroopa liidu riikides ja mujal. See on ainult riigisiseseks kasutamiseks," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Vastavad juhised saabusid perearstidele eelmisel reedel. Medicumi perearsti Jelena Krasnopejeva sõnul ei olnud esmaspäeval paljud patsiendid sellest veel teadlikud, mistõttu oli rohkelt tööd ja selgitamist.



"Täna meil oli päris raske päev, selle tõttu, et patsiendid helistasid. Osad patsiendid seda infot üldse ei teadnud. Meie poolt oli palju seletamist.

Telefonikõnesid oli väga palju. Üldiselt patsiendid said aru ja sellega seoses suunamisi PCR-ile oli koostatud meie poolt vähem," rääkis Krasnopejeva.

Avaliku testimise koordinaator Tõnis Allik ütleb, et perearstid on väljastanud vähem PCR testimise saatekirju.



"Me kindlasti täheldasime täna saatekirjade vähenemist, aga tegelikult algas saatekirjade vähenemine juba eelmisel teisipäevast. Kui esmaspäev oli veel rekordpäev 20 000 saatekirjaga, siis alates teisipäevast hakkasime lähenema üle-eelmise nädala numbritele. Täna kella kahe seisuga olid perearstid väljastanud 8000 saatekirja. Nädal tagasi samal ajal oli välja kirjutatud 13 000 saatekirja," rääkis Allik.

Allik ütleb, et lisaks kiirtestide usaldamisele, näitab saatekirjade vähenemine ka langustrendi haigestumises. Lisaks muutusid ka lähikontaktsele kehtivad reeglid ja soovitused.

"Juhul kui perekonnas on juba haigeid, kelle diagnoos on pandud PCR testi pealt ja haigestuvad veel juurde pereliikmed, siis ei ole vaja ei PCR testi ega kiirtesti. Kliinilise pildi ja epidemioloogilise seose alusel saab perearst seda diagnoosi ka panna," sõnas Irina Dontšenko.

PCR testimine jääb siiski kättesaadavaks vähemalt veebruari lõpuni, kuniks selgub, millal kaob vajadus siseriikliku sertifikaadi järele.