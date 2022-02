Eksperdid: vene kanalite eemaldamine Eestist võib mõjuda negatiivselt

Eesti suuremate telekomi ettevõtete telekanalite põhipaketist leiab kuni 10 venekeelset kanalit. Nende seas on Kremli kontrolli all olevad RTR, PBK, REN TV, mille vaba levik on riigikogu liikme, reformierakondlase Hanno Pevkuri sõnul teadlik viha õhutamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult sellist meediat Eestis ei peaks levima, sellist ajakirjandust Eestis ei peaks olema. Puudub igasugune põhjendus näidata Eesti rahvale ja siin elavatele vene inimestele, et Eesti on justkui mingi lutikas - või veel hullemad näited, mis on näiteks Solovjovi saadetes tulnud RTR-is. Ei pea sellist asja olema," ütles Pevkur.

Pevkur näeb lahendust, kus kaabellevi telekanaleid pakkuvad ettevõtted saavad probleemist ise aru ning piiravad venemeelsete kanalite näitamist. Hüpoteetiliselt saaks tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) alustada haldusmenetlust.

TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle ütles, et selleks on olemas väga konkreetsed alused. "Kui õhutatakse vihkamist, kutsutakse üles õigusrikkumisele või alavääristatakse õiguskuulekat käitumist, ja selliseid rikkumisi on viimase aasta jooksul olnud vähemalt kaks, siis on seda võimalik teha, aga seejuures tuleb suhelda Euroopa Komisjoniga, teise liikmesriigiga, konkreetse telekanaliga ja taasedastajaga," sõnas Paavle.

Meediaspetsialisti, keskerakondlase Maria Jufereva-Skuratovski sõnul kannavad Vene kanalid oma rolli ja provokatiivsed grupid tekivad sotsiaalmeedia aruteludes, mitte kodus telerit vaadates.

"Ma olen kindlal meelel, et Venemaa telekanaleid ei ole vaja keelustada, sest nemad võimaldavad tutvuda Venemaa sise- ja välispoliitiliste narratiividega ja kindlasti me peame olema kursis, mis toimub," ütles Jufereva-Skuratovski.

Venemeelsete kanalite kaabellevi firmade pakettidest eemaldamine tooks inimeste pahameele, ütleb Tallinna Ülikooli meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar. Eesti meediapoliitikas on tema hinnangul tehtud ETV+ avamisega õigeid otsuseid.

"Usun, et sama tee edasiastumine ja ETV+ tugevdamine on tõhusam meede ja ühiskonna tervise suhtes parem, kui mingite kanalite kinnipanemine. Pigem panustada originaalse ja hea sisu loomisele, mis tõepoolest venekeelset vaatajat köidab," lausus Jõesaar.