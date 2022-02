Riisalo palus pensionikannete viibimise pärast vabandust

"Ma vabandan kõikide nende inimeste ees, kes jäid pensionist õigel päeval ilma. Pensionid ei ole nii suured, et sealt kannataks varusid koguda ja kui ei ole ka perekonda, kes saaks appi tulla, siis mõistetavalt on see olukord keeruline," ütles Riisalo.

"Kinnitan, et pensionid jõuavad teieni ühe-kahepäevase hilinemisega ja eile õhtuse seisuga ei olnud kontakti suudetud saada veel 20 inimesega. Sellega tegeletakse ja pensionid teieni jõuavad," sõnas minister.

Sotsiaalkindlustusamet vahetas veebruarist pensioni kojukande teenuseosutajat, kuid kõik uuele teenusepakkujale esitatud inimeste kontaktandmed ei ole korrektsed ja pensionite kojukanne on mitu päeva viibinud.

ERR võttis kolmapäeva õhtul lugejate päringute peale sotsiaalkindlustusametiga ühendust, mille järel amet asus toimuvat avalikkusele selgitama.

Kannete hilinemine puudutas esialgu ligikaudu 500 inimest, seejuures viiakse pensioni koju kokku umbes 5000 inimesele.