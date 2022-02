Lennufirmad peatavad lende Ukrainasse, riik õhuruumi sulgeda ei plaani

Hollandi lennufirma KLM, mis on osa Air France'ist, teatas, et lõpetab lennud Ukrainasse. Saksa Lufthansa teatel kaalub lennufirma lendude peatamist.

Ukraina taristuministri sõnul jätkavad lennufirmad tööd ilma piiranguteta. Ukraina presidendi staabiülema nõunik Mikhailo Podoljaki sõnul ei ole lennufirmade otsused lennud peatada seotud riigi enda otsustega.

"Kõige olulisem on see, et Ukraina ise ei näe põhjust lennuruumi sulgemiseks. Minu hinnangul meenutaks see osalist blokaadi," ütles ta Reutersile.

Taristuministeeriumi teatel on riik valmis pakkuma rahalist tuge kohalike lennufirmade toetamiseks, millest mitmed kasutavad liisitud lennukeid.

Ukraina lennufirma SkyUp lend Portugalist Ukrainasse suunati laupäeval ümber, kui lennuki omanikfirma keelas sellega Ukraina õhuruumi sisenemise.

"Olukord vajab riiklikul tasandil lahendust. Me teeme koos riigiametnikega tööd selle lahenduse leidmiseks," ütles SkyUpi tegevjuht Dmõtro Seroukhov. Lennufirma peatas kuni kolmapäevani piletimüügi.

Interfaxi teatel on Ukraina kindlustusfirmad saanud teateid edasikindlustajatelt, et sõjategevusega seotud kahjusid ei hüvitata.