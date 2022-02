Stoicescu: Ukrainal on vaja tunda lääneriikide kohaolekut

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu leiab, et lisaks poliitilistele avaldustele, majandus-ja relvaabile on kriitilises julgeolekuolukorras Ukrainale oluline tunda lääneriikide kohalolekut ja toetust, kui ukrainlased rahuloosungite all tänavatel meelt avaldavad.

"Tekib küsimus, miks me siis evakueerume võimalikust agressiooni ohvriks langevast riigist ja samas me jätame oma kodanikke ja saatkondi täies koosseisus agressorriiki," sõnas Stoicescu.

Sama meelt on kunagine välisminister, Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, kelle hinnangul on Venemaa viimase paari kuu jooksul juba päris palju saavutanud.

"Kõigepealt ta saavutas selle, et igal teisel päeval käib keegi Moskvas tähtsate Vene ülemustega rääkimas, teisalt see paanika, mida nüüd on külvatud Ukraina suunal. Ka see signaal, et välismaalased lahkuvad kiirkorras muidugi tekitab suuremat psüühilist pinget Ukrainas endas," sõnas Paet.

Paeti hinnangul pole paanilised üleskutsed läbi mõeldud ja arvesse pole võetud Ukraina soove. Tema sõnul peaks Lääne tipp-poliitikud iga päev Ukrainas käima.

"Visiitide ja visiitide sümboolika mõttes oleks ka kena kui nö hooliv maailm teeb sõna otseses mõttes täna graafiku, et ka lähematel kuudel, põhimõtteliselt iga päev on keegi Kiievis, on keegi Ida-Ukrainas Lääne tippjuhtidest, maailmas on ju riike küll ja veel, igasuguseid tipp-poliitikuid on tuhandeid," ütles Paet.

Stoicescu arvates tuleks Läänel tõmmata punane joon, et ähvarduste jätkudes ei käidaks Venemaal president Putiniga rääkimas, vaid temaga ei suheldaks üldse. Sõjaga ähvardamise eest võiks Stoicescu hinnangul juba praegu kehtestada Venemaale osaliselt sanktsioone, sest kui olukord laabub, võib Venemaa tulevikus taolist ähvardamist korrata.

"Ja mis on siis need õppetunnid pärast? Järgmine kord jälle. Selle pärast, et see on läbi testitud ja proovitud skeem, kuidas siis ähvardada sõjaga, saada mingeid järeleandmisi ja mingisuguseid karistusmeetmeid ei järgne, sest kõik ohkavad kergendunult - oh, vähemalt sõda ei tulnud," ütles ta

Paet ütles, et sanktsioone pidanuks järjekindlalt rakendama juba tükk aega tagasi.