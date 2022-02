Šveitsi kodanikud hääletasid tubakatoodete reklaamikeelu poolt

"See on selge sõnum parlamendile, et me ei lepi praeguste seadustega," ütles Šveitsi rahvusringhäälingule RTS kodanikeühenduse Addiction Switzerland direktor Grégoire Vittoz. Vittozi sõnul näitasid šveitslased referendumil, et nad tahavad kaitsta oma lapsi.

Stefanie de Borba Vähivastasest Liigast ütles infoagentuurile AFP, et inimesed on aru saanud, kuidas tervis on tähtsam majandushuvidest. Uut ja ranget seadust pooldas 56 protsenti hääletanutest enamuses Šveitsi kantonites.

Kõige tugevamini olid suitsureklaami vastu itaalia- ja prantsuskeelsed kantonid ning linnapiirkonnad. Saksakeelsete kantonite hulgas leidus neidki, mis hääletasid uue seaduse vastu.

"Täna räägime sigarettide reklaamikeelust, homme tahame keelata liha- ja alkoholireklaami," ütles RTS-le senaator Neuchatelist Philippe Bauer. Keelu vastaste sõnul on seda sotsiaalmeediaajastul ka väga raske ellu viia.

Suitsetab iga neljas šveitslane ning uuringute kohaselt on suitsetajaid keskmisest veidi rohkem just noorte hulgas. Uuringud näitavad ka, et suurem osa suitsetavaid šveitslasi alustas suitsetamist juba alaealisena.