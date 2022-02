Biden, Johnson: Ukraina puhul on lootust diplomaatiliseks lahenduseks

"Diplomaatiline lahendus on endiselt olemas," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre pärast telefonivestlust ajakirjanikega kohtudes. Venemaa invasioon võib alati igal ajahetkel, sealhulgas sel nädalal, lisas ta samas.

USA ja Suurbritannia juht vestlesid 40-minutit ja rõhutasid vajadust vähendada Euroopa sõltuvust vene gaasist. Nad avaldasid taas toetust Ukraina suveräänsusele seoses Venemaaga enam kui 100 000 sõduri koondamisega piirile, teatas Valge Maja.

Biden ja Johnson arutasid ka pingutusi tugevdada NATO idatiiva kaitseheidutust ning liitlaste ja partnerite valmisolekut kehtestada karmid tagajärjed Venemaale, kui Kreml peaks sõjategevust eskaleerima.

USA president ja Suurbritannia peaminister nõustusid, et endiselt on avatud aken diplomaatiaks ning Venemaa jaoks on võimalus astuda samm tagasi.

Nii Joe Biden kui Boris Johnson rõhutasid ka, et Euroopa riigid peavad vähendama sõltuvust Vene gaasist, mis annaks tugeva löögi Venemaa strateegilistele huvidele, teatas Briti valitsusjuhi kantselei.

Briti peaminister peaks teisipäeval juhtima julgeolekukomisjoni Cobra istungit, et arutada riigi tegevust julgeolekukriisis.