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Zelenski ja Netanyahu kohtusid Valges Majas Trumpiga

Välismaa
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Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valgesse Majja sisenemas
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valgesse Majja sisenemas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Shawn Thew
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Iisraeli peaminster Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga.

Zelenski saabus USA-sse senaator Lindsey Grahami matustele. Enne matuste algust kohtus Zelenski lühidalt ka Trumpiga.

Zelenski saabus Valgesse Majja vaikselt, sisenedes küljeuksest.

Valge Maja käsitleb kohtumist töövisiidina, mis tähendab, et see on poliitikakeskne ja toimub ilma suurema kärata.

Washingtoni saabudes ütles Zelenski, et tema peamine prioriteet on õhutõrjesüsteemide saamine, et kaitsta Ukraina linnu Venemaa sagedaste drooni- ja raketirünnakute eest.

Zelenski kirjutas sotsiaalmeedias, et kohtumine Trumpiga oli hea ning osapooled arutasid ukrainlaste kaitsmise tähtsust ja seda, kuidas USA saaks Ukrainat õhutõrjesüsteemidega toetada.

"Arutasime presidendiga Patrioti tõrjerakettide tootmise litsentse ja mitmeid teisi ideid, mis võiksid aidata. Samuti tuli juttu diplomaatiast – diplomaatilist protsessi on oluline hoogustada," sõnas ta.

Zelenski lisas, et suhtlust jätkatakse, ning avaldas tänu USA "kindla toetuse" eest.

Hiljutisel NATO tippkohtumisel lubas Trump Zelenskile, et USA annab Ukrainale litsentsi hädavajalike Patrioti õhutõrjesüsteemide tootmiseks.

Ukraina on pikalt avaldanud soovi rohkem Patriote saada. Ukrainas ja Lähis-Idas peetavate sõdade tõttu on neid aga väga vähe saada.

Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtus teisipäeval Trumpiga.

"President Trump lõpetas ovaalkabinetis kohtumised president Zelenski ja peaminister Netanyahuga," postitas Valge Maja pressisekretäri Karoline Leavitt pärast kohtumisi sotsiaalmeedias.

"Mõlemad kohtumised olid positiivsed ja tulemuslikud," sõnas ta.

Hiljuti lahkunud senaator Lindsey Graham oli suur Ukraina toetaja.

Washingtonis loodetakse, et mälestus Grahami vankumatust Ukraina toetamisest aitab tema algatatud Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõu lõpule viia.

Grahami matuste järel suundub Zelenski eeldatavasti USA kapitooliumisse senaatoritega kohtuma. Senat valmistub hääletama uute Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi üle, mille vastuvõtmise nimel Graham oma viimastel päevadel pingutas.

Zelenski visiit toimus pärast seda, kui Pentagon saatis seadusandjatele kirja, millest selgus, et Trumpi administratsioon on teatanud kongressile, et Ukraina abistamiseks heaks kiidetud 400 miljoni dollari kulutamisega ei jõuta lõpule enne 2029. eelarveaastat.

Demokraadid ja mitmed Trumpi erakonnakaaslastest vabariiklased on kritiseerinud Pentagoni Kiievile määratud abi kinnihoidmise eest, mille eraldamist mõlema erakonna liikmed eelmisel aastal toetasid.

Trumpi ja Zelenski tormiline suhe

Trump ja Zelenski kohtusid viimati detsembris Floridas asuvas Trumpi Mar-a-Lago kuurordis, kus arutati Ukraina sõja lõpetamise plaani. 

Toona märkisid nii Zelenski kui ka Trump, et kokkulepe sõja lõpetamiseks on käeulatuses, kuid lahendada tuleb veel mõned peamised vaidlusküsimused. Nende hulgas oli see, kui palju territooriumi Ukraina Venemaale loovutab, ning mis saab Zaporižžja tuumaelektrijaamast, mis on endiselt Venemaa kontrolli all. 

Enne detsembrit kohtusid riigipead 2025. aasta oktoobris Valges Majas, kus õhkkond oli märksa pingelisem. Toonase meedia andmetel kasvas oktoobrikuine kohtumine karjumiseks, kuna USA esindajad survestasid Ukrainat sõja lõpetamiseks Venemaa tingimusi vastu võtma. 

Pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil andis Zelenski selgelt mõista, et Ukraina ja USA vahel on suuri erimeelsusi.

Kahe presidendi enim tähelepanu saanud kohtumine toimus 2025. aasta veebruaris, kui Zelenski kohtus Trumpiga Valges Majas, et kahe riigi vaheline maavaralepe allkirjastada. Trump ja USA asepresident JD Vance asusid Zelenskit aga kaamerate ees survestama. Kabinetis puhkes sõnasõda ning Zelenski lahkus allkirja andmata Valgest Majast. 

Sellest ajast saati on aga Trumpi ja Zelenski suhe tunduvalt paranenud.

"Meil on tegelikult kujunenud hea suhe. Seda on raske uskuda," ütles Trump sel kuul Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel. Ta nimetas isegi Ukraina süvalööke Venemaa territooriumile positiivseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC, Reuters

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