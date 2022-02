Biden: kaitseme riikide õigust vabadusele ja sõltumatusele

Teispäevases pöördumises Ameerika Ühendriikide avalikkuse poole sõnas USA president Joe Biden, et Ukraina ründamisele järgnevad rängad sanktsioonid ja et NATO riike kaitseb USA tingimusteta.

"Vene-Ukraina kriisi algusest peale olen öelnud, et Ühendriigid on valmis nii diplomaatiaks kui ka vastama otsustavalt ja jõuliselt. See on meie suhtumine ja jääb selliseks. Juba nädalaid oleme teinud diplomaatiat, et saada Venemaa, USA ja Euroopa vahel julgeolekugarantiisid. Eile andis Vene valitsus teada, et nad soovivad diplomaatiat. Olen nõus," ütles Biden Valgest Majast.

"Oleme pakkunud Venemaale uusi läbipaistvuse meetmeid, relvakontrolli meetmeid ja muid samme, mis peavad tagama meie julgeoleku. Aga on põhimõtteid, millest me ei tagane: riikidel on õigus suveräänsusele ja nad saavad ise otsustada, kellega on nad liidus," ütles Biden.

"Vene välisminister Sergei Lavrov on andnud teada, et mõned Vene sõjaväe üksused liiguvad Ukraina-Vene piiri lähedalt ära, aga me pole seda kindlaks teinud. Need üksused on seal jätkuvalt, on meile öelnud meie allikad," sõnas Biden.

President rõhutas, et Ameerika Ühendriigid ei ohusta Venemaad. "Me pole Venemaale ohtlikud. Ukraina pole ohtlik. Me ei sihtmärgista oma relvadega venelasi. Venelased, te pole meie vaenlased," ütles Biden.

"Meie NATO liitlased on rohkem ühemeelsed kui iial varem. USA väed ei hakka võitlema Ukrainas, aga USA kaitseb iga sentimeetrit NATO-sse kuuluvast piirkonnast. Oleme juba praegu saatnud NATO idatiivale lisajõude," ütles Biden.

President ähvardas Venemaad karmide majanduslike sanktsioonidega ja ütles, et kui Ukrainat rünnatakse, siis Nord Stream 2 ei tule.

"Kui me ei kaitse vabadusi täna, siis maksame homme valusamat hinda," ütles Biden pöördumise lõpus.