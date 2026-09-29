Rutte: Vene hübriidkampaania ei suuda õõnestada NATO toetust Ukrainale

Venemaa sabotaaži- ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õõnestada toetust Ukrainale, ütles teisipäeval NATO peasekretär Mark Rutte pärast seda, kui Eesti süüdistas Moskvat kaitseettevõtte Milrem Robotics vastu augustis suunatud süütamisrünnaku korraldamises.

"Venemaa jätkab oma hoolimatut vaenulike tegude kampaaniat NATO liitlaste vastu. Nad püüavad nõrgestada meie otsusekindlust ja peatada meie toetust Ukrainale. Kuid Venemaa ebaõnnestub. Nad ebaõnnestuvad lahinguväljal Ukrainas ja nad ebaõnnestuvad meie ühtsuse ning Ukraina-toetuse õõnestamisel," ütles Rutte ajakirjanikele.

Eestist sai teisipäeval järjekordne riik, mis on sellises vahejuhtumis ametlikult Venemaad süüdistanud.

Euroopa valitsuste sõnul intensiivistab Moskva sabotaaži- ja sekkumiskampaaniat Ukraina toetajate vastu, kuna Kremli okupatsioonivägi on enam kui neli ja pool aastat pärast 2022. aasta veebruari sissetungi endiselt rindel raskustes.

Eesti vahejuhtum leidis aset vahetult pärast lõhkeainega drooni avastamist ühest Saksamaa lennujaamast, mille puhul Berliin süüdistas Moskvat.

Rutte tunnistas, et Venemaa tegevus võib mõju avaldada. Kuid ta kutsus NATO riike üles säilitama rahu, tegutsema edasi ja toetama Ukrainat.

"Me ei tohiks olla Venemaa suhtes naiivsed, kuid nad teavad, et me oleme tugevamad," ütles Rutte.

NATO peasekretäri kõrval esinenud Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ütles, et luureteenistustel pole tõendeid selle kohta nagu võiks Moskva valmistada peatselt ette midagi suuremat.

"Kui ühiskonda ähvardab oht, tuleb sellest rääkida, kuid ei tohi liialdada ja väita, et midagi on juhtumas lähikuudel või -nädalatel," ütles ta.

"Oht püsib, kuid see ei kõigu, ei suurene ega vähene," lisas Sinkevičius.

Teisipäeval kommenteeris Eesti süüdistusi ka Kreml, nimetades neid alusetuks.

"Sellised avaldused on alusetud, läbimõtlematud, neil puudub igasugune seos tegelikkusega ning neis puudub igasugune põhjendus. Seetõttu me ei saa ega võta selliseid avaldusi tõsiselt," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.