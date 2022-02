Tanel Kiik: suur haigestumine välistab koroonapiirangute leevendamise

Valitsus arutas koroonapiiranguid teisipäeval, kuid otsustas jätta leevendamissammud tegemata, et mitte saata ühiskonnale sõnumit, et pandeemia on läbi.

Kolmapäevase seisuga on haiglas 510 koroonaviirusega nakatunud patsienti.

"Meil oli valitsuses koroonapiirangute teemaline arutelu teisipäeval ja otsustasime uuest nädalast leevendusi mitte teha. Viimasel nädalal on nakatumiste tõus olnud väga kiire, ja leevendussamme polnud võimalik astuda. Me ei taha saata ühiskonnale vale sõnumit, et pandeemia on läbi. Kahjuks ta seda veel pole," tervise- ja tööminister Tanel Kiik ERR-ile.

Valitsus arutas teisipäeval kellajalisi piiranguid ja osalejate arvu üritustel.

Kiige sõnul jätkuvad arutelud järgmisel teisipäeval. "Leevendussammude eeldus on haiglakoormuse stabiliseerumine ja vähenemine," ütles Kiik.

"Loomulikult tuleb varem või hiljem jõuda kokkuleppele Covid-tõendi siseriiklikus kaotamises. Samas tahan rõhutada, et vaatamata sellele, kas keegi tõendit küsib või ei, vaktsineerimine on kõige olulisem oma elu ja tervise kaitseks," sõnas Kiik.

"Covid-tõend pole haiglaabi koormuse suhtes määrava tähtsusega. Kui ta oleks, siis oleks olukord meie haiglates praegu teine. Nii teadusnõukoja praegune juht Toivo Maimets kui ka eelmine juht Irja Lutsar on öelnud, et varasemat funktsiooni Covid-pass enam ei täida," rääkis Kiik.

Teisipäevasel terviseameti pressikonverentsil ütles Kiik, et pandeemia lõpust saab rääkida, kui haiglas on 100 patsienti.