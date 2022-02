Hiina saatkond: välisluureameti hinnang on vastuvõetamatu

Hiina saatkonna kõneisiku sõnul on välisluureameti aastaraamatus kajastatud seisukohad Hiina teemal subjektiivsed, vastuvõetamatud ja õõnestavad kahe riigi vahelisi suhteid.

Hiina saatkond Eestis teatas, et kolmapäeval avaldatud välisluureameti aastaraport on täis subjektiivseid eeldusi, külma sõja mentaliteeti ja ideoloogilisi eelarvamusi ning selle Hiinat puudutav sisu ei põhine faktidel.

"See spekuleerib pahatahtlikult Hiina tahte osas ja on täiesti vastutustundetu. Hiina ei ole sellega rahul ja on sellele täiesti vastu," seisab saatkonna avalduses.

Saatkonna teatel loob Hiina teiste riikidega suhteid vastastiku austuse, vastastikuse kasu ja üksteise sisepoliitikasse sekkumisest hoidumise põhimõtetel.

"Hiina tervitab kõiki konstruktiivseid kommentaare ja heatahtlikku kriitikaid, kuid ei lepi kunagi pahatahtlike rünnakute ja moonutatud laimuga," teatas saatkond.

Saatkond kutsus välisluureametit suhtuma Hiinasse objektiivselt ja "lõpetama Hiina ja Eesti vaheliste suhete õõnestamist".

Välisluureameti aastaraporti kohaselt on Hiina saatkond on pidevalt kogunud Eesti kodanike isiklikke e-posti aadresse, et neid vajadusel ära kasutada. Ühtlasi oli ameti teatel mullu Hiina verbaalsetes vastusammudes avalikele süüdistustele näha mõnevõrra uut mustrit, mis väljendus personaliseeritud sõnumites.