Lääne liidrid lubasid Münchenis, et Venemaa kahetseb Ukraina ründamist

Müncheni julgeolekukonverentsil lubasid lääne liidrid Venemaale Ukrainasse tungi kalliks teha. Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni sõnul on lääs lubanud Ukraina suveräänsust toetada ja nüüd ei tohi pead kõrvale pöörata.

"Kui õõnsad, tähenduseta ja solvavad need sõnad võivad olla, kui hetkel, mil nende suveräänsus ja iseseisvus on ohus, me lihtsalt vaatame kõrvale. Ja kui Ukrainasse tungitakse, siis raputab šokk kogu maailma. Selle kaja jõuab Ida-Aasiasse ja Taiwanile," lausus Johnson.

"Ja kui ta (Venemaa president Vladimir Putin – toim.) tuleb ütlema, et Donbassis käib genotsiid, siis see on lihtsalt naeruväärne, ütleme selle selgelt välja," lausus Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

"Ja me ei peatu majanduslike meetmete juures. Me tugevdame jätkuvalt oma liitlasi NATO idatiival. Nagu president Biden ütles, siis meie väed ei hakka võitlema Ukrainas, aga me kaitseme iga tolli NATO territooriumist," ütles USA asepresident Kamala Harris.