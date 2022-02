Soome president võrdles olukorda Ukrainas Talvesõja eelse ajaga

"See, mis juhtub Ukrainas, mis juhtub praegu läänemaailmas, meenutab mulle, mis juhtus Soomes," ütles Niinistö julgeolekukonverentsil Münchenis.

"Stalin arvas, et ta lõhestab Soome rahva ja seejärel on lihtne riiki tungida. Juhtus täpselt vastupidine. Inimestes kasvas ühtsustunne, ja seda sama näeme me praegu Ukrainas," lisas Niinistö.

Niinistö sõnul on praegune Venemaa tegevus segadust tekitav, kuid lääneriiigid on suutnud ühtsuse säilitada.

"Oleme probleemi ees, mis on tsiviliseeritud maailma jaoks väga keeruline. Kuidas reageerida käitumisele, mis oleks pärit justkui teiselt planeedilt," lausus Niinistö.