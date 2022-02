Järva vallas esitleti Johan Pitka 150. sünniaastapäeval tema vahakuju

Johan Pitka sündis 19. veebruaril 1872 Järvamaal toonases Võhmuta vallas Jalgsema külas Terasaugu metsavahimajas, õige varsti koliti samas külas asuvasse Ansomardi tallu. Just seda kohta peab Jalgsema külaselts korras kui Johan Pitka mälestuspaika, kus laupäeva hommikul süüdati 150 mälestusküünalt. Jalgsema külamajas tegutseb aga Pitka tubamuuseum.

Mõte tellida admirali muuseumituppa vahakuju tekkis Jalgsema külaseltsil juba seitse aastat tagasi. Kuju valmistasid Paul ja Ene Mänd. Perefirma eestvedaja Andres Mänd ütles, et keeruline polnud tabada sarnasust, selle tööga on skulptorid harjunud, vaid hoopis see, et Johan Pitka kohta leidub väga vähe fotomaterjali.

"Kuju enda kontseptsiooni loomine, millega Ene Mänd tegeles, võtab aega. Et mõelda välja, kui pikk inimene oli, mis värvi tal silmad olid, sest värvipilte tollest ajast ju ei ole," ütles Andres Mänd.

Mõistagi ei saadud kasutada värkselt nõelasilmast tulnud rõivaid, need aitas muretseda Margus Sinimets Saaremaa sõjavaramuuseumist.

"Need on selles mõttes uhked, et on täpselt sellest ajast, kui Pitka elas, nii et need riided on umbes 90 aastat vanad. Need on 90 aasta tagused originaalvillased riided, nii püksid kui kuub," ütles Andres Mänd.

Kuna Pitka sünnimaja Terasaugul pole säilinud, kujundatakse Jalgsema külamaja uueks Pitka mälestuspaigaks.

"Selle kivi, mis lapsepõlvekodu juures on, plaanisime tuua külamaja juurde, lipumasti juurde, et sellel oleks koht koos Pitkaga," ütles Jalgsema külavanem Heli Kark.