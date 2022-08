Admiral Pitka luurevõistlusel osalevad 14 riigi võistkonnad

Neli päeva kestval sõjalis-sportlikul retkel on seekord rohkem pandud rõhku sõjalisele küljele.

"Sel aastal on kõik ülesanded reaalsed sõdurioskused ja reaalsed tegevused, mida lahinguväljal teeme ehk me oleme mõnes mõttes läinud juurte juurde tagasi ja loobunud spordivõistluse läbiviimisest," selgitas Kaitseliidu Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

"Eelkõige teeb ürituse raskeks füüsiline koormus ja pikkus. Meie liitlased näiteks ei käi ju nii pikalt jalgsi – see on Eesti eripära, eriti Kaitseliidus, kus me oleme kerged üksused ja meie töö ongi liikuda jalgsi. Teine, mis siin on, on see, et siin on reaalne tuletellimus, mille eesmärk on hävitada vaenlase kaugtuleüksused. See on see töö, mida ukrainlased Ukrainas iga päev teevad," lisas ta.

Johan Pitka 150. sünniaastapäevale pühendatud retk lõpeb laupäeval.

Võistlust korraldab Kirde maakaitseringkond (Viru malev, Alutaguse malev, Järva malev, Jõgeva malev) koostöös Kaitseliidu Peastaabiga.