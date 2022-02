Telepildi paralleeledastus lõpeb tõenäoliselt 2023. aasta jooksul

Kuigi paralleeledastuse lõpetamise täpsema aja kohta veel otsust ei ole, toimub see tõenäoliselt 2023. aasta jooksul, teatas kultuuriminister Tiit Terik.

Terik saatis Linnade ja Valdade Liidule kirja, kus küsis ülevaadet, kui paljudele inimestele omavalitsustes paralleeledastuse lõppemine probleeme valmistaks.

"2021. aasta lõpus tegi valitsus otsuse SD-/HD-paralleeledastuse pikendamiseks vähemalt 2022. aasta lõpuni. Paralleeledastuse lõpetamise täpsema aja kohta veel otsust ei ole, kuid tõenäoliselt toimub see 2023. aasta jooksul," märkis Terik.

Ta lisas, et kultuuriministeerium koostab plaani, millega kaardistada üleminekuperioodi võimalikud probleemid, vajadused, kommunikatsioon, tegevuste ressursivajadused ja ajakava.

Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid vastas, et kohalikel omavalitsustel puudub ülevaade, kui paljudele elanikele SD-telepildi paralleeledastuse lõppemine probleeme valmistaks. Samuti puuduvad omavalitsustel andmed elanike kasutuses olevate telerite kohta.

"Sotsiaaltöötajad ei ole kodukülastuste käigus hinnanud telekanalite kättesaadavust või TV seadmete uudsust. Olukorras, kus kohalikud omavalitsused tegelevad jätkuvalt Covid-19 järelmõjudega ning täita tuleb väga töö- ja ajamahukat energiatoetuste menetlemise ülesannet, ei ole võimalik ega põhjendatud hakata omavalitsustel digibokse soetama, seadistama ja teleteenuse pakkujatega lepinguid sõlmima. Sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed on ülekoormatud ning neil puudub erialane kompetents digibokside ühendamiseks või seadistamiseks," vastas Luhalaid.

Olukorra taust ja tulevik

2010. aastal läks Eestis televisiooni eetrilevi üle digitaalsele edastusele (DVB-T ehk Digital Video Broadcast - Terrestrial) ning analoog televisioonisaatjad lülitati välja. Digitaalsele edastusele üleminekuga paranes oluliselt telekanalite pildikvaliteet ning lisandusid praeguseks juba loomulikud lisateenused, nagu elektroonne telekava, helikeelte ja subtiitrite valikuvõimalus ning järelvaatamine.

Praeguseks on toimunud märkimisväärsed tehnoloogilised arengud ning DVB-T standardile on lisaks tekkinud uus DVB-T2 standard. Praegu toimub telepildi paralleeledastus nii DVB-T kui ka DVB-T2 kujul, kuid vanem DVB-T standardi edastus plaanitakse lõpetada ning minna täielikult üle uuemale DVB-T2-le.

Kasutajal, kellel veel ei ole uue põlvkonna telerit või digiboksi, on vajalik soetada uus DVB-T2 võimekusega teler või digiboks. Enamik Eestis müüdavatest teleritest ja digiboksidest (sh kõik Digilevi märki kandvad ehk Leviras sertifitseeritud mudelid), mis on toodetud 2017. aastal või hiljem, on DVB-T2 võimekusega. Uute telerite hinnad algavad orienteeruvalt 150 eurost, digibokside hinnad 30 eurost.