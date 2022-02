Marin: kui meie julgeolek satub ohtu, oleme valmis taotlema NATO liikmesust

Soome peaminister Sanna Marin teatas kolmapäeval parlamendis julgeolekuolukorra arutelul, et kui Soome julgeolek satub ohtu, on riik valmis taotlema NATO liikmesust.

Marin märkis, et suure sõja oht on praegu reaalsem kui paljude aastate jooksul ning Venemaa tegevusel on pikaajaline mõju Venemaa ja Soome kahepoolsetele suhetele, vahendas Yle.

Hiljem telesaates A-studio märkis Marin, et praegu siiski NATO liikmeks saamise küsimust ei arutata.

Ta rõhutas siiski, et Venemaa poolsed reageerimised Soome otsuseid selles küsimuses ei mõjuta. "Venemaa tegevus ei avalda neile otsustele mingit mõju ja Venemaa ei saa meid mõjutada," kinnitas Marin.

Marin ütles, et NATO liikmesuse taotlemisel peab olema tugev rahva ja parlamendi toetus.

Välisminister Pekka Haavisto lisas, et Soome ei aktsepteeri piiride muutmist Euroopas sõjaliste vahenditega ja Euroopa jagamist mõjusfäärideks.