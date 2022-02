Ukrainlased protestivad mitmel pool maailmas Venemaa invasiooni vastu

Välismaal elavad ukrainlased on asunud agaralt meelt avaldama Venemaa sissetungi vastu Ukrainasse, viimased suuremad meeleavaldused korraldati mitmel pool Ladina-Ameerikas ja Californias.

"On võimatu ette kujutada, et 21. sajandil tungib Vene karu Ukrainale kallale," ütles Los Angeleses meelt avaldanud Orõsja Prokopovitš, kelle sõnul on Venemaa selgelt valinud kurjuse poole.

Los Angelese meeleavaldajate sõnul näevad nad, et Euroopa riigid alanud võitluses Ukrainat eriti toetada ei taha. Protestijad loodavad, et USA suudab oma otsustava käitumisega korvata Euroopa riikide vähese panuse.

Washingtonis kirjutasid protestijad Venemaa saatkonna müürile spreivärvidega sõna "mõrtsukas".

Euroopas toimusid suured meeleavaldused Poolas, Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias, kus tänavaile olid tulnud tuhanded inimesed. Protestijate sõnul on selge, et Venemaa tahab Ukraina loobumist oma armeest, oma julgeolekust ja lõpuks ka oma riigist.