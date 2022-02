Eesti suursaadik lahkus Kiievist

Eesti kaitseatašee Ukrainas, kolonel Vahur Murulaid ütles, et Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk on Kiievist lahkunud, et panna püsti saatkond turvalisemas kohas.

"Suursaadik on hetkel Kiievist lahkunud, saatkonnas on väga väike meeskond praegu. Suursaadik liigub ohutusse kohta, kus pannakse püsti alternatiivne saatkond," ütles Murulaid ERR-ile.

Reporter Indrek Kiisler küsis Murulaiult, milline olukord on Kiievis, kui kell oli 11.30 Eesti aja järgi.

"Kiievi kesklinnas on olukord üsna rahulik, rahvast on vähe, sest paljud on lahkunud, ühistransport töötab. Aga mõnes kohas äärelinnas käivad lahingud, suurt sõda siin veel ei ole," vastas Murulaid.

Murulaid rääkis, et Kiievi-lähedased lennujaamad on praegu ukrainlaste kontrolli all. Ta lisas, et ukrainlased osutavad tugevat vastupanu ja Venemaa sõjavägi ei ole väga palju edasi liikunud.

Suursaadik Kuusk: saatkonna asukoht on selgumas

Intervjuus raadiosaatele Uudis+ ütles suursaadik Kaimo Kuusk, et otsus Kiievist lahkuda võeti vastu reede hommikul, kui õhuhäired pealinnas sagenesid. Tänaval liikunud saatkonnatöötajatel tuli varjuda keldripoodidesse. "Ühe keldripoe kõrvalruumis oli ennast sättinud sisse üks perekond: kolm väikest last, vanaema ja vanemad," rääkis Kuusk.

Suursaadik on hetkel liikumas lääne suunas. Otsus, kuhu jääb Eesti saatkond, võetakse vastu jooksvalt.

"Venelaste pealetungid jätkuvad, ukrainlased panevad vastu. Osa Vene üksusi on Kiievi äärelinnas ja see tähendab linnalahingute algust," kirjeldas suursaadik olukorda Ukrainas reede keskpäeval. "Ukrainlased alla ei anna, seega need lahingud võivad kesta päris kaua," ütles Kuusk.

Tema sõnul lähenevad venelased pealinnaga külgnevate oblastite kaudu. "Tulevad põhjast, idast pole läbimurret saavutatud," rääkis Kuusk.

Ukraina inimesed on keldris varjendites, varjuda saab ka metroodes. "Raadios loetakse ette metroopeatused, kuhu minna. Metrood on siin väga ohutud, Kiievis on maailma sügavaimad metroopeatused," rääkis Kuusk.

Eesti kodanikel soovitab Kuusk liikuda läände, võimalusel hästi kiiresti. "Kuid kui on õhusireen, siis tuleb varjuda, siis ei tule kuhugi enam tormata," sõnas Kuusk.