X!

Eesti diplomaadid Kiievist ei lahku

Eesti
Margus Tsahkna
Margus Tsahkna Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Venemaa ähvardustest hoolimata ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna avalduses, mis esitati ka Venemaa saatkonna esindajaga teisipäeval toimunud kohtumisel.

"Mõistame teravalt hukka Venemaa hiljutised ähvardused ja üleskutsed välismaalastele Kiievist lahkuda. Hirmutamine, diplomaatilise korpuse ning välisriikide kodanike ähvardamine ning tsiviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ning vastuolus ÜRO põhikirjaga. Venemaa näitab sellise sõnumiga taas oma terroristlikku palet," ütles Tsahkna.

Vene välisminister Sergei Lavrov kutsus esmaspäeval USA välisministri Marco Rubioga toimunud telefonivestluses Ühendriike evakueerima diplomaate Kiievi saatkonnast. Lavrov viitas Vene välisministeeriumi varem tehtud avaldusele, milles lubati alustada süstemaatilisi rünnakuid Kiievis asuvate Ukraina relvatööstuse objektide vastu. Teates lisati, et kuna need paiknevad üle Kiievi, peaksid välisriikide kodanikud, diplomaatiliste esinduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad Kiievist lahkuma.

Tsahkna märkis, et Ukraina kaitseb oma inimesi, territooriumi ja suveräänsust olukorras, kus Venemaa on juba üle nelja aasta süstemaatiliselt ja lakkamatult rünnanud Ukraina tsiviilelanikke ja kriitilist taristut.

"Venemaa poolt on äärmiselt silmakirjalik süüdistada Ukrainat samal ajal, kui Venemaa ise jätkab agressioonisõda ja rahvusvahelise õiguse ränka rikkumist. Venemaa valeväidete ja ähvarduste eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale omaenda tegevuselt ning varjata agressiooni tegelikke tagajärgi. Eesti ei allu ähvardustele, meie saatkond jääb Kiievis avatuks, meie diplomaadid ei lahku ning seisame jätkuvalt Ukraina kõrval," lubas Eesti välisminister.

Eesti saatkonnas Kiievis töötab välisministeeriumi veebilehel avaldatud info kohaselt 13 inimest.

Alates 2022. aastal alanud täiemahulisest pealetungist on Moskva pea iga päev korraldanud Ukraina vastu massilisi raketi- ja droonirünnakuid, mis on tabanud ka taristut ja põhjustanud tsiviilisikute surma.

USA juhitud jõupingutused üle nelja aasta kestnud sõja lõpetamiseks läbirääkimiste teel on viimastel kuudel aeglustunud, kuna Washingtoni tähelepanu on suunatud Lähis-Ida konfliktile. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:49

Saks: märke sõjategevuse laiendamiseks Venemaa poolt ei ole

14:36

ECB: Trump võib Iraani sõjaga vallandada finantskriisi

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

14:30

Mirjam Mõttus: me ei peaks rääkima lastest kui finantsriskist

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

14:11

Leedu ostab ligi tuhat Patria soomukit

14:10

Tallinna Lembitu park saab uue ilme ja Eesti esimese nutika valgustusvõrgu

14:03

Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

13:53

Uuring: Merzi valitsuse toetus kukkus rekordmadalale

13:53

PERH-il uue psühhiaatriakliiniku jaoks raha ei ole

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides Uuendatud

26.05

Kärmas Sildarude kohtusaagast: otsus kaevatakse tõenäoliselt edasi

08:40

Meedia: Krimmis kõlasid kolme sõjaväelennuvälja lähistel plahvatused Uuendatud

26.05

Sõja 1553. päev: Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

26.05

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

26.05

Reuters: NATO plaanib tugevdada kohalolekut Balti riikides

09:37

WSJ: Euroopas süveneb hirm sõja laienemisest väljapoole Ukrainat

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

10:16

Ferrari elektriauto disain lükkas autotootja aktsia langusesse

ilmateade

loe: sport

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

13:46

Nazarov välihooajal ei võistle

13:12

Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

12:29

Mai Narva on EM-i hästi alustanud

loe: kultuur

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

13:00

Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

12:39

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

11:35

Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

loe: eeter

14:03

Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

13:18

Kirjanik Sam Wachman: Eesti on terve elu end mulle ootamatult ilmutanud

13:00

Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

10:13

Tanel Tuuleveski: Mount Everesti tipus ei olnud väga mõnus olla

Raadiouudised

13:20

WHO on järjest enam mures Kongos leviva ebolaviiruse pärast

12:30

Raadiouudised (27.05.2026 12:00:00)

12:00

Tartu põhjapoolne ümbersõit jäi rahapuudusel teehoiukavast välja

09:55

Kliimaministeerium kohustaks toidupoode sõlmima toiduannetamise lepinguid

09:50

Narva vingugaasihäirete põhjus oli majaomanike hooletus ja ebasoodne ilm

09:30

Raadiouudised (27.05.2026 09:00:00)

26.05

Vahet pole, kes kindlustunnet mõõdab - eesti inimesed on ikka pessimistlikud

26.05

Merzi ettepanek kaasata Ukraina osaliselt ELi teistel liikmesriikidelt toetust ei saa

26.05

Tallinn soovib kaotada taksode ja elektriautode õiguse sõita bussirajal

26.05

Päevakaja (26.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo