Eesti diplomaadid Kiievist ei lahku

Venemaa ähvardustest hoolimata ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna avalduses, mis esitati ka Venemaa saatkonna esindajaga teisipäeval toimunud kohtumisel.

"Mõistame teravalt hukka Venemaa hiljutised ähvardused ja üleskutsed välismaalastele Kiievist lahkuda. Hirmutamine, diplomaatilise korpuse ning välisriikide kodanike ähvardamine ning tsiviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ning vastuolus ÜRO põhikirjaga. Venemaa näitab sellise sõnumiga taas oma terroristlikku palet," ütles Tsahkna.

Vene välisminister Sergei Lavrov kutsus esmaspäeval USA välisministri Marco Rubioga toimunud telefonivestluses Ühendriike evakueerima diplomaate Kiievi saatkonnast. Lavrov viitas Vene välisministeeriumi varem tehtud avaldusele, milles lubati alustada süstemaatilisi rünnakuid Kiievis asuvate Ukraina relvatööstuse objektide vastu. Teates lisati, et kuna need paiknevad üle Kiievi, peaksid välisriikide kodanikud, diplomaatiliste esinduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad Kiievist lahkuma.

Tsahkna märkis, et Ukraina kaitseb oma inimesi, territooriumi ja suveräänsust olukorras, kus Venemaa on juba üle nelja aasta süstemaatiliselt ja lakkamatult rünnanud Ukraina tsiviilelanikke ja kriitilist taristut.

"Venemaa poolt on äärmiselt silmakirjalik süüdistada Ukrainat samal ajal, kui Venemaa ise jätkab agressioonisõda ja rahvusvahelise õiguse ränka rikkumist. Venemaa valeväidete ja ähvarduste eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale omaenda tegevuselt ning varjata agressiooni tegelikke tagajärgi. Eesti ei allu ähvardustele, meie saatkond jääb Kiievis avatuks, meie diplomaadid ei lahku ning seisame jätkuvalt Ukraina kõrval," lubas Eesti välisminister.

Eesti saatkonnas Kiievis töötab välisministeeriumi veebilehel avaldatud info kohaselt 13 inimest.

Alates 2022. aastal alanud täiemahulisest pealetungist on Moskva pea iga päev korraldanud Ukraina vastu massilisi raketi- ja droonirünnakuid, mis on tabanud ka taristut ja põhjustanud tsiviilisikute surma.

USA juhitud jõupingutused üle nelja aasta kestnud sõja lõpetamiseks läbirääkimiste teel on viimastel kuudel aeglustunud, kuna Washingtoni tähelepanu on suunatud Lähis-Ida konfliktile.