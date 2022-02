Venemaa meeleavaldustel vahistati kuni 1500 inimest

Moskvas toimus protestiavaldus paari tuhande inimesega, kes jalutasid mööda tänavat ja kutsusid sõda lõpetama. Meeleavaldajad suundusid Puškini väljakule, kus neil koguneda ei lastud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldusi toimus mitmetes linnades, kuid videomaterjali on nende kohta vähe.

Moskvas Puškini väljakul toimunud protestil osaleja sõnul oli politsei reaktsioon jõhker.

"Tund enne meeleavalduse algust, politsei sulges Puškini väljaku ja kõik väljakuni viivad teed. Aga me ikkagi otsustasime minna. Mina läksin mitte üksi, vaid oma sõbraga, sest oli väga hirmus. Rahulikke inimesi oli kuskil kolm korda vähem, kui politseid. Neid me nimetame kosmonautideks, see on OMON. Neil on niisugused ümarad kiivrid. Iga sekund arreteeriti inimesi. Arreteeriti jõhkralt. Minu nähes lohistati noormeest ja ma palun vabandust, kui keegi on tundlik, lohistati näoga vastu asfalti," rääkis Moskva meeleavaldusel osalenu Natalja Kisseljova.

Peterburis oli meeleavaldajaid vähem, kui AP korrespondendi hinnangul oli neid tuhatkond. Nemaad kogunesid Gostinõi Dvori juurde. Eelnevalt loeti meeleavaldajatele ette kogunemiskeelu seaduse punktid. Vahistajad seati valmis.

Jekaterinburgi keskväljakule tuli neljapäeva õhtupoolikul kümneid inimesi, peamiselt noori, kes nõudsid sõja lõppu ja Putini ametist lahkumist. Õhtu saabudes hakkasid võimukaitsjad neid vahistama.

Ukraina saatkonna ette oli eile toodud mõned lilled. Kohal oli rohkem ajakirjanikke, kui toetuse avaldajaid.