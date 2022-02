Ukrainas viibib ligikaudu 100 Eesti kodanikku

"Meil on juba praegu mõned konkreetsed võimalused silmapiiril, et homme õhtul on väga suur tõenäosus, et sealt stardivad kaks bussi Eesti suunas. Me just valmistumegi kodanikke teavitama, neid kelle kohta meil on info. Juhul, kui nad jõuavad sinna piirkonda, siis pakume neile seda transpordivõimalust," ütles välisministeeriumi konsulaarosakonna nõunik Sven Tölp "Aktuaalsele kaamerale"

"Meile saadeti kiri, et meid ollakse valmis sõidutama Poolast bussiga. Teate, kui jõuaksin Poola siis istuksin äriklassi, jooksin konjakit ning lendaksin rõõmsalt Eestisse. Mulle pole vaba bussi Poolast. Ma vajan bussi või kasvõi rongipiletit (Kiievist)," ütles Kiievis viibiv Dmitri.

Välisministeeriumi teatel väljuvad bussid Poola piirilinnast Medykast Eestisse laupäeval kohaliku aja järgi kell 18.

Kodanikel, kes on jõudnud Ukrainast Poolasse ja kellel puudub transpordivõimalus sõiduks Eestisse, palub ministeerium ühendust võtta ühendust välisministeeriumiga e-mailil konsul@mfa.ee või telefoni teel +372 53019999.