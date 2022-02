Ukraina ja Venemaa arutavad läbirääkimiste aega ja kohta

"Pean ümber lükkama väited, et oleme keeldunud läbirääkimistest. Ukraina oli ja on valmis rääkima relvarahust ja rahust. See on meie pidev seisukoht. Vastasime Venemaa Föderatsiooni presidendi ettepanekule nõustuvalt," kirjutas pressiesindaja Sergii Nikiforov.

"Vahetult neil kellaaegadel konsulteerivad osapooled läbirääkimiste protsessi koha ja aja osas. Mida varem läbirääkimised algavad, seda suurem on võimalus normaalset elu taastada," lisas ta.

Varem reedel ütles Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, et Moskva on valmis läbirääkimisteks Ukrainaga. Peskovi sõnul võib Moskva saata delegatsiooni Minskisse ja kohtuda seal Ukraina delegatsiooniga.

Zelenski kutsus varem reedel korduvalt Putinit üles alustama läbirääkimisi.

"Tahaksin veel kord pöörduda Vene Föderatsiooni presidendi poole. Võitlused jätkuvad kogu Ukraina territooriumil. Istume läbirääkimiste laua taha, et lõpetada inimeste tapmine," teatas Zelenski.