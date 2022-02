Ukrainas on häireid internetiühenduses

NetBlocksi andmetel oli neljapäeval märgata tõsiseid häireid interneti levikus Harkivis ning pärast seda on tuvastatud neid juba üle kogu Ukraina.

Laupäeva hommikul on olnud internetikatkestusi ka Kiievis.

"Reaalajas võrguandmed näitavad suurt häiret Ukraina interneti magistraalvõrgu pakkuja GigaTrans töös, mis pakub ühenduvust paljudele teistele võrkudele," kirjutab NetBlocks sotsiaalmeedias.

NetBlocks märgib, et hindab alles katkestusi ja nende põhjuseid. "Telekomide häireid Ukrainas on siiani seostatud elektrikatkestuste, küberrünnakute, sabotaaži ja kineetiliste mõjudega," lisab NetBlocks.

The Guardian kirjutab aga, et siiani on Kiieviga ühendus olemas ning sealt on tehtud ka postitusi sotsiaalmeediasse. Osad linnas viibivad inimesed ütlevad, et neil ei ole internetiga seni probleeme olnud. Seetõttu pole internetiteenuse häirete ulatuses ka selgust.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a major disruption to #Ukraine's internet backbone provider GigaTrans, which supplies connectivity to many other networks. The incident comes as heavy fighting is reported in #Vasylkiv and #Kyiv



