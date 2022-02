Asepeaminister: Ukraina loob IT-armee

Ukraina on kutsunud nn põrandaaluseid häkkereid üles appi kaitsma kriitilise tähtsusega taristut ja läbi viima küberluuremissioone Venemaa sõjaväelaste vastu.

"Me loome IT-armee," kirjutas Fedorov sotsiaalmeedias. "Seal on ülesandeid kõigile. Me jätkame võitlust küberrindel," kirjutas ta, lisades, et esimene ülesanne on küberspetsialistidele.

Telegrami kanal postitas nimekira Venemaa 31 suurema ettevõtte ja riigiasutuse veebilehtedest, mille hulgas oli Gazprom, Lukoil, kolm panka ja käputäis valitsuse veebilehti.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Laupäeval oli Kremli ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kantselei veebileht kremlin.ru rivist väljas väidetava hajutatud teenusetõkestusrünnaku (DDoS) tõttu.

Eelmisel nädalal tabas Ukrainat ulatuslik küberrünnaku, mis viis rivist välja kahe riigipanga teenuste osutamise ning tabas ka kaitseministeeriumi ja relvajõudude veebilehte. Ukraina süüdistab küberrünnakus Venemaad, mida viimane aga eitab.

Elon Musk läks Ukrainale appi

Ukraina digisiirde minister pöördus laupäeval Twitteri kaudu SpaceX-i asutaja Elon Muski poole abipalvega.

"Samal ajal kui sa püüad asustada Marsi, püüab Venemaa okupeerida Ukrainat. Samal ajal kui su raketid maanduvad kosmosest edukalt, ründavad Venemaa raketid Ukraina tsiviilelanikke. Me palume teil varustada Ukrainat Starlinki jaamadega," kirjutas Fedorov.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

"Starlinki teenus on nüüd Ukrainas aktiveeritud. Rohkem terminale on tulemas," kirjutas Musk mitu tundi hiljem talle vastuseks.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

SpaceX on viimastel aastatel arendanud satelliidi toega kiire interneti teenust. Selle teenuse kasutamiseks on klientidel vaja maapealset terminali, mis suudab Starlinki satelliitidega ühenduse luua.

Laupäeval teatas võrguandmeid vaatlev organisatsioon NetBlocks, et Ukrainas on alates Venemaa ulatusliku sõjalise operatsiooni algust olnud tõsiseid häireid internetiühenduses.

Anonymous teatas Vene telekanalite häkkimisest

Rahvusvaheline häkkerite kollektiiv Anonymous teatas laupäeval, et ründasid Vene telekanaleid, mis peaksid nüüd edastama "reaalsust Ukrainas toimuva kohta".

Juba varem teatas grupp, et korraldas Venemaa veebilehtede vastu küberrünnaku, et toetada Ukrainat.