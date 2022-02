ERR Jupiter toob eetrisse Ukraina erikanali ICTV UA

Ukraina erikanal ICTV UA on leitav Jupiterist siin. Kanal edastab Ukraina ajakirjanike reportaaže ja ülevaateid sõjast, nii Kiievist kui ka mujal Ukrainast.

ERRi juhatuse esimehe Erik Roose sõnul on vajadus objektiivse info järgi Ukrainast suurem kui kunagi varem.

"Mul on hea meel, et leidsime võimaluse koostööks Ukraina ühe suurema ja soliidsema kommertsmeediakanaliga ICTV ja hakata esitama nende otse-eetrit meie Jupiteri erikanalis. Väga suur tänu ka kogu ERR-i tiimile, kes suutis ära teha tavapärase nädala töö poole päevaga. Loodame, et selle jooksul on kõik vajalikud tehnilised probleemid lahendatud ning kvaliteetne info jõuab igal ajahetkel Eesti ja Jupiteri vaatajateni," märkis Roose.

Jupiteri peatoimetaja Toomas Luhatsi sõnul on ajal, mil Venemaa alustas täiemõõdulist sõda suveräänse riigi vastu, kiire ja adekvaatne teave hädavajalik.

"See on sõda, kus Ukraina kaitseb oma maad, inimesi ja laste tulevikku ning kus okupant mitte ainult ei purusta kodusid, koole, lasteaedu ja haiglaid, vaid üritab segadust külvata ka valedega infosõjas. Siin saame me sellele vastu seista kõrvuti oma Ukraina kolleegidega. Slava Ukraini!"